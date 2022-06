Stand: 14.06.2022 09:24 Uhr 20-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Northeim

Ein 20-Jähriger ist am Montagabend in der Nähe von Einbeck (Landkreis Northeim) bei einem Autounfall gestorben. Der Mann kam auf der Kreisstraße 503 mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, teilte die Polizei am Dienstag mit. Warum der Mann mit seinem Auto von der Straße abwich, ist zurzeit unklar. Der 20-Jährige starb noch am Unfallort. Die Straße zwischen Edemissen und Iber wurde für mehr als zwei Stunden gesperrt.

