Stand: 16.03.2024 12:49 Uhr 20-Jähriger kommt mit Auto von der Straße ab und stirbt

Am Samstag ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Herzberg am Harz (Landkreis Osterode) tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war der junge Mann am frühen Morgen auf der B247 in Richtung Katlenburg im Landkreis Northeim unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Sein Auto prallte daraufhin gegen einen Baum. Laut Polizei ist bislang unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Straße war nach dem Unfall etwa drei Stunden gesperrt.

