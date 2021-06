20 Cent pro Kilometer: Northeim bezuschusst Elterntaxis Stand: 07.06.2021 13:08 Uhr Der Landkreis Northeim setzt zur Rückkehr in den Präsenzunterricht auf Elterntaxis. Den Angaben zufolge erhalten Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren, bis zu den Sommerferien einen Zuschuss.

Das Spritgeld beträgt 20 Cent pro Kilometer für je eine Hin- und Rückfahrt pro Schultag. Das Geld erhalten allerdings nicht alle Familien. Es fließt nur dann, wenn die Schülerin oder der Schüler eine Jahreskarte für den Öffentlichen Personen- und Nahverkehr, eine sogenannte Schülersammelzeitkarte, besitzt. Die Maßnahme diene dem Infektionsschutz, heißt es in der Mitteilung. Man wolle überfüllte Busse vermeiden. Einen Vordruck für die Beantragung gibt es auf der Landkreis-Seite.

Videos 8 Min Im Auto zur Schule: Der "Elternbringdienst" Sie parken im Halteverbot, stehen auf dem Bürgersteig, queren den Radweg: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sind ein Problem für viele Schulen. (21.01.2020) 8 Min

Appelle an Eltern

Der Landkreis bittet Mütter und Väter in der Mitteilung um Mithilfe. "In erster Linie haben wir an die Eltern appelliert, auf langwierige Abschiedsrituale zu verzichten", sagte Maik Fieber, Fachbereichsleiter Schule im Landkreis Northeim, dem NDR in Niedersachsen. Eine weitere Möglichkeit sei, die Schulen nicht direkt anzufahren, sondern "die in der Nähe gelegenen Parkplätze als Bring- und Abholzonen zu nutzen".

Übergangslösung mit absehbarem Ende?

Ob das Konzept nach den Sommerferien weiter praktiziert wird, ist offen. Der Landkreis denkt nach eigenen Angaben in die Zukunft. Es werde überlegt, wie man die von der Maßnahme Betroffenen "später wieder dazu bringt, den ÖPNV zu benutzen", so Fieber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.06.2021 | 10:30 Uhr