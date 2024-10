Stand: 05.10.2024 19:29 Uhr 19-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf A7

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Seesen (Landkreis Goslar) ist ein junger Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 19-Jährige am Samstag offenbar ungebremst auf einen Lastwagen auf. Der Lastwagenfahrer hatte den Angaben zufolge einen Sattelzug überholen wollen und habe sich deshalb auf der mittleren Fahrspur befunden. Durch den Zusammenstoß habe sich das Auto unter dem Lkw-Anhänger verkeilte und sei gegen den Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen gestoßen. Alle Fahrzeuge kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Sattelzug ist laut Polizei über die Trümmerteile gefahren, wodurch der Kraftstofftank beschädigt wurde und Diesel auslief. Die Autobahn in Richtung Kassel musste vorübergehend vollständig gesperrt werden.

