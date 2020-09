Stand: 15.09.2020 19:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

1.800 protestieren gegen Stellenabbau bei MAN

Protest gegen Stellenabbau bei VW-Tochter MAN: Nach Angaben der IG Metall kamen dafür am Mittag 1.800 Mitarbeiter am Werkstor in Salzgitter zusammen. "Das Unternehmen plant einen Kahlschlag sondergleichen und will mehr als ein Viertel aller Stellen abbauen", sagte ein Gewerkschaftsvertreter. Der Lkw-und Bushersteller hatte am Freitag angekündigt, weltweit bis zu 9.500 Stellen streichen zu wollen.

VIDEO: Protest gegen Sparpläne bei MAN in Salzgitter (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.09.2020 | 17:00 Uhr