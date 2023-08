18 Verletzte nach Unfall mit Reisebus auf A2 bei Peine Stand: 05.08.2023 13:23 Uhr Nach dem Reisebus-Unfall auf der A2 bei Peine ermittelt die Polizei gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Bei dem Unfall wurden 18 Menschen leicht verletzt.

Zunächst hatte es widersprüchliche Angaben über die Zahl der Verletzten gegeben. Die Polizei berichtete von 19 Menschen, die sich teilweise schwere Verletzungen zugezogen hätten. Der Rettungsdienst des Landkreises Peine sprach von einer schwer verletzten Person. Eine Polizeisprecherin korrigierte die Angaben am Vormittag und sagte, dass insgesamt 18 Menschen leicht verletzt worden seien.

Polizei: Bergung des Busses habe sich schwierig gestaltet

Die für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme eingerichtete Vollsperrung in dem betroffenen Autobahn-Abschnitt wurde am Vormittag aufgehoben. Bis dahin hatte sich der Verkehr mehrere Kilometer lang gestaut. Einsatzkräfte konnten den Reisebus bergen und abschleppen. Das sei gar nicht so einfach gewesen, weil das Fahrzeug im Graben gelegen habe und größeres Gerät erforderlich gewesen sei, hieß es seitens der Polizei.

Ursache für Bus-Unfall auf A2 bei Peine noch unklar

Der aus Österreich kommende Bus war mit 19 Insassen auf dem Weg nach Norwegen. An Bord waren ein neunjähriges Kind und 18 Erwachsene im Alter von 24 bis 74 Jahren. Gegen fünf Uhr früh kam der Reisebus zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald in Fahrtrichtung Hannover von der Fahrbahn ab und stürzte in einem Graben auf die Seite. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Unfall hätte wesentlich schlimmer ausgehen können, sagte ein Rettungsdienst-Mitarbeiter vor Ort. Glücklicherweise habe sich der Bus nicht überschlagen. Die Unfallursache war zunächst unklar, weitere Beteiligte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Ermittlungen würden andauern, so die Polizei.

