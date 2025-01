Stand: 24.01.2025 13:01 Uhr Braunschweig: 18-Jähriger verletzt drei Jugendliche mit Messer

In der Braunschweiger Innenstadt soll ein 18-Jähriger am Montagabend drei junge Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Jugendlichen auf einem Platz hinter den Schloss-Arkaden zuvor offenbar in Streit geraten. Der 18-Jährige soll dann auf die drei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren eingestochen haben. Daraufhin sei der 18-jährige Tatverdächtige geflüchtet. Die Polizei konnte ihn den Angaben zufolge später festnehmen, weil die Opfer seinen Namen kannten. Wie es zum Streit unter den Jugendlichen kam, ist noch unklar. Die drei Opfer schweben laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Wie schwer sie verletzt sind, ist unbekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung.

