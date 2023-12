Stand: 19.12.2023 11:21 Uhr 18-Jähriger rettet Betrunkenen mit Sprung ins Gleisbett

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag einen Betrunkenen in letzter Sekunde vor einem durchfahrenden Zug im Bahnhof Göttingen gerettet. Der betrunkene 55-Jährige aus dem Landkreis Altenburger Land war gegen halb eins über den Bahnsteig geschwankt und ohne Fremdeinwirkung auf ein Gleis gefallen. Er konnte nicht selbst wieder aufstehen. Der junge Mann aus Rüsselsheim reagierte geistesgegenwärtig. Er sprang ohne zu zögern auf das Gleis, obwohl dort gerade ein Güterzug heranraste. Nur wenige Sekunden vor der Durchfahrt des Güterzuges zog der Heranwachsende den Gestürzten auf den Bahnsteig und rettete ihm so das Leben. "Lob und Anerkennung für diesen jungen Mann, der durch sein beherztes und couragiertes Handeln ein Menschenleben gerettet hat, obwohl dies für ihn selbst Lebensgefahr bedeutete", so Polizeioberrat Christian Saggau aus Hannover.

