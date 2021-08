Stand: 03.08.2021 21:46 Uhr 17,7 Millionen für Sanierung des Welfenschlosses

Die weitere Teilsanierung des maroden Welfenschlosses in Herzberg am Harz ist bis 2026 gesichert. Das teilte das niedersächsische Finanzministerium mit. Insgesamt stünden rund 17,7 Millionen Euro im Landeshaushalt für die kommende Legislaturperiode bereit. Sieben Millionen Euro kommen vom Bund. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) begrüßte die Zusage und erklärte, das in seiner Substanz stark geschädigte Schloss habe über Südniedersachsen hinaus eine nationale Bedeutung und gehöre zum kulturellen Erbe von Niedersachsen. Seit 2017 wird das Welfenschloss in Herzberg schrittweise saniert. Der noch bestehende Sanierungsbedarf könnte laut Ministerium Kosten von mehr als 20 Millionen Euro überschreiten.

