Stand: 03.11.2022 13:18 Uhr 17-Jähriger in Braunschweig angegriffen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonnabend ist in Braunschweig ein 17-jähriger Wolfsburger an einem Spielplatz am Prinzenweg angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß er dort mit einer Bekannten auf einer Bank, als er von einer Gruppe von fünf bis sechs Personen angesprochen wurde. Zwei Personen forderten ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Als er das nicht tat, zog eine Person ein Messer und stach ihm ins Bein. Der Wolfsburger musste im Klinikum versorgt werden. Die Täter werden nach Polizeiangaben als etwa 17 bis 19 Jahre alt beschrieben. Sie sollen etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer von ihnen hatte einen Oberlippenbart, trug eine rote Daunenjacke und hatte eine schwarze Kappe auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0531) 47 62 516.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.11.2022 | 14:30 Uhr