Stand: 04.11.2020 10:56 Uhr 16-jähriger Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bodenfelde (Landkreis Northeim) hat am Dienstagnachmittag ein 16-jähriger Mopedfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei stieß er beim Abbiegen mit dem Pkw eines 59-Jährigen zusammen. Der Jugendliche musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.11.2020 | 13:30 Uhr