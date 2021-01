Stand: 28.01.2021 09:00 Uhr 16-Jähriger streamt Online-Unterricht - Anzeige erstattet

Ein 16-jähriger Schüler hat am Dienstag den Distanzunterricht einer Gifhorner Realschulklasse auf einer öffentlichen Plattform im Internet gestreamt. Dabei waren die Namen der Teilnehmenden zu sehen und die Erklärungen des Lehrers zu hören. Nach Angaben eines Polizeisprechers erstattete die Schulleiterin Anzeige gegen den Jugendlichen, außerdem will der betroffene Lehrer zivilrechtlich gegen den Schüler vorgehen. Der 16-Jährige gab gegenüber der Polizei an, den Unterricht nur versehentlich öffentlich gestreamt zu haben. Er bereue sein Handeln und habe sich bei seinen Mitschülern entschuldigt, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt dennoch wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie wegen eines Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz.

