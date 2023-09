Stand: 07.09.2023 17:07 Uhr 16-Jährige aus Hann. Münden vermisst: Wer hat Celina N. gesehen?

Die Polizei Göttingen fahndet nach einem 16 Jahre alten Mädchen aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen). Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde Celina N. das letzte Mal am Montagmittag gegen 13 Uhr am Bahnhof in Göttingen gesehen. Die Polizei vermutet, dass sich die Schülerin in Göttingen aufhalten könnte. Celina N. ist den Angaben zufolge 1,64 Meter groß, hat schulterlange, auffällig rot gefärbte Haare und trägt eine Modebrille. Sie ist laut Polizei vermutlich mit einer grün gerippten Hose und einem roten Pullover mit schwarzen Flecken, weißen Socken und weißen Turnschuhe mit mintfarbenen Applikationen gekleidet. Wer die 16-Jährige gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05541) 9510 bei dem Polizeikommissariat Hann. Münden oder unter der Telefonnummer (0551) 491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

