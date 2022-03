Stand: 09.03.2022 12:05 Uhr 150.000 Euro Schaden: Polizei Wolfsburg sucht Brandstifter

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht zu Mittwoch in Wolfsburg sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten war im Stadtteil Laagberg am Dienstagabend gegen 23 Uhr zunächst ein neu zugelassenes Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Rund zwei Stunden später brannten nur wenige hundert Meter entfernt vor einem Mehrfamilienhaus im Sachsenring fünf Autos aus. Der Schaden liegt bei insgesamt 150.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter beim Löschen des Wohnmobils aus sicherer Entfernung zugesehen haben und anschließend die fünf Autos in Brand gesetzt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.03.2022 | 12:00 Uhr