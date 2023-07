Stand: 30.07.2023 16:50 Uhr 15-Meter-Sturz: Bergwacht rettet verunglückten Wanderer im Harz

Ein 42-Jähriger ist am Samstag am Burgberg in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) abgestürzt. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei als Folge einer Krankheit das Bewusstsein verloren und war einen Hang hinunter gestürzt. Ein Baumstumpf bremste seinen Fall nach etwa 15 Metern. Andere Wanderer eilten dem verletzten Touristen zu Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Mitarbeiter von Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei stabilisierten den 42-Jährigen am Hang. Er wurde auf eine Rettungstrage geschnallt und geborgen. Der Verletzte kam ins Klinikum Goslar.

