Stand: 19.01.2022 12:16 Uhr 15-Jährige rettet sich vor Feuer mit Sprung vom Dach

In Bodenwerder ist eine 15-Jährige bei einem Hausbrand in der Nacht zum Mittwoch vom Dach aus in ein Rettungstuch gesprungen. An Angaben der Polizei gelang es dem 60-jährigen Vater, der 45-jährigen Mutter sowie den Schwestern im Alter von 7 und 17 Jahren das Haus rechtzeitig zu verlassen. Alle Familienmitglieder seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gekommen. Warum es zu dem Dachstuhlbrand kam, wollen Ermittler nun klären. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden, hieß es weiter. Das Haus der Familie sei vorerst unbewohnbar. Der geschätzte Schaden betrage eine sechsstellige Summe.

