Stand: 12.09.2023 13:16 Uhr 15-Jährige aus Gleichen vermisst - Wer hat Sophie R. gesehen?

Die Polizei in Göttingen fahndet nach einer vermissten 15-Jährigen aus der Ortschaft Rittmarshausen in der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen). Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird Sophie R. seit Montagnachmittag vermisst. Die Jugendliche sei zuletzt etwa gegen 14.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen worden. Seitdem sei unklar, wo sie sich aufhält. Sophie R. ist laut Polizeiangaben etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat lange, braune Haare und trägt roten Lippenstift. Sie ist vermutlich mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer Jeans bekleidet. Wer die 15-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (05504) 94 98 20 bei der Polizei Friedland, unter der Telefon (0551) 491-2115 bei der Polizei Göttingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

