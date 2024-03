Stand: 15.03.2024 08:46 Uhr 14-jähriges Mädchen verschwunden - Suche mit Personenspürhund

In einem Wald bei Braunlage (Landkreis Goslar) sucht die Polizei seit Donnerstag nach einem 14-jährigen Mädchen. Es hatte mittags die Wohnung seiner Eltern verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die Mutter alarmierte daraufhin die Polizei. Nach Angaben eines Sprechers suchten zahlreiche Einsatzkräfte bis knapp 3 Uhr am Freitagmorgen nach der Jugendlichen. Auch Suchhunde, ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und eine Drohne waren im Einsatz. Nach einer kurzen Pause ging die Suche am Morgen weiter. Jetzt sei auch ein spezieller Personenspürhund angefordert worden, sagte ein Sprecher der Polizei Goslar dem NDR Niedersachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.03.2024 | 08:30 Uhr