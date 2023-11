Stand: 16.11.2023 16:07 Uhr 14-jährige Cathy-Mae aus Göttingen seit Mittwoch vermisst

Seit Mittwochabend wird die 14 Jahre alte Cathy-Mae K. aus Göttingen vermisst. Die Polizei hat in der Hoffnung auf Hinweise ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht. Cathy-Mae K. soll gegen 19 Uhr das Haus eines Verwandten im Stadtteil Geismar verlassen haben. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Eine erste Spur hatte die Polizei, die mit Streifenwagen und Hunden nach der 14-Jährigen suchte, zum Göttinger Bahnhof geführt. Möglicherweise habe die Gesuchte also die Stadt verlassen. Den Angaben zufolge hat Cathy-Mae K. Bekannte in Nordrhein-Westfalen. Die Vermisste wird als 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Sie soll zuletzt eine dunkle Jacke, einen braunen Pullover, eine hellbraune Hose sowie weiße Sneaker getragen haben. Zudem hatte sie einen schwarzen Rucksack der Marke Puma mit bunten Stickern dabei. Die Polizei Göttingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen. Auch eine Meldung an jede andere Polizeidienststelle oder über den Notruf 110 sei möglich.

