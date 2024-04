Stand: 04.04.2024 11:13 Uhr 14 Lkw-Fahrer ignorieren Fahrverbot an Feiertagen

Die Autobahnpolizei Braunschweig hat am Karfreitag das Feiertags-Fahrverbot für Lastwagen auf den Autobahnen kontrolliert. Insgesamt seien 14 Lkw trotz des Verbotes unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihren Angaben nach hatten die Lastwagen unter anderem Fahrzeuge, Autoteile und Schnittblumen geladen. Eine Ausnahmegenehmigung hatten die Fahrer demnach nicht dabei. Bei den Kontrollen auf Autobahnen rund um Braunschweig seien außerdem nicht gesicherte Ladung, fehlende Führerscheine und zu lange Lenkzeiten beanstandet worden, hieß es. Zudem seien fünf Straftaten festgestellt worden - unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis. In 20 Fällen untersagte die Polizei den Kontrollierten die Weiterfahrt.

