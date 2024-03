Stand: 26.03.2024 11:13 Uhr 14-Jähriger aus Goslar vermisst: Wer hat Mike-Liu gesehen?

Der 14-jährige Mike-Liu V. aus Goslar wird seit Sonntag vermisst. Laut Polizei wurde er das letzte Mal gegen 16 Uhr in seiner Wohneinrichtung gesehen. Die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen seien bislang erfolglos gewesen, so die Polizei. Aktuell gebe es keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen. Laut Polizei muss er Medikamente nehmen und hält sich oft im Bereich von Bahnhöfen auf - zuletzt vor allem in Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel, Hannover und Goslar. Mike-Liu V. ist 1,72 Meter groß und von schlanker Statur. Der 14-Jährige hat kurze blonde Haare und trug bei seinem Verschwinden eine blauschwarze Winterjacke, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose und dunkelblaue Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 33 90 entgegen.

