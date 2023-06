Stand: 23.06.2023 10:38 Uhr 14-Jährige vermisst: Vanda B. verschwindet auf Schulweg

Die 14 Jahre alte Vanda B. aus Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) wird vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt am Mittwoch gegen 7.35 Uhr gesehen, als es sich mit dem Bus auf den Weg zu Schule machen wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort kam es aber nicht an. Laut der Ermittlungen hielt sich Vanda zuletzt in Hamm (Nordrhein-Westfalen) auf. Dort verliere sich ihre Spur. Die Schülerin hat braunes, glattes, schulterlanges Haar und grüne Augen. Sie ist etwa 1,55 Meter groß, trägt eine kurze schwarze Hose, ein hell-lila T-Shirt und fast kniehohe, weiße Socken. Außerdem habe sie einen großen schwarzen Rucksack. Wer Vanda gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer (05524) 96 30 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.06.2023 | 15:00 Uhr