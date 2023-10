14-Jährige sollen 13-Jährigen vergewaltigt haben - Tat gefilmt Stand: 11.10.2023 06:13 Uhr Zwei 14-Jährige sollen in Königslutter (Landkreis Helmstedt) einen 13-Jährigen erst gequält und dann sexuell missbraucht haben. Die Taten sollen sie mit dem Handy gefilmt und verbreitet haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Jugendlichen den 13-Jährigen in einem leer stehenden Gebäude zuerst geschlagen und gequält haben. So sollte er beispielsweise die Schuhe der beiden mutmaßlichen Täter küssen. Anschließend sollen die 14-Jährigen den Jungen den Angaben zufolge sexuell missbraucht haben. Die Taten sollen die beiden mit dem Handy gefilmt und anschließend über die sozialen Netzwerke an Schulkameraden verbreitet haben.

Videos 6 Min Fälle von Jugendgewalt nehmen zu (27.09.2023) Auch eine 14-Jährige aus Hameln ist Opfer von Gewalt durch Gleichaltrige geworden, in der Öffentlichkeit, am helllichten Tag. 6 Min

Polizei warnt Schüler vor Verbreitung des Videos

Die Polizei war deswegen auch in den Schulen in Königslutter, Helmstedt und Schöningen. Die Beamten machten den Schulklassen dort klar, dass das Video auf keinen Fall verbreitet werden darf. Wer das Video weiterschickt, verbreitet kinderpornografisches Material und macht sich selbst strafbar. Gegen die beiden 14-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung. Einer von ihnen soll bereits dreimal wegen Körperverletzung und einmal wegen Raubes aufgefallen sein. Die Taten seien jedoch weniger schwerwiegend und der Täter zum Tatzeitpunkt der früheren Taten noch strafunmündig gewesen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.10.2023 | 06:00 Uhr