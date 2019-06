Stand: 26.06.2019 09:32 Uhr

14-Jährige aus Peine macht Abi mit der Note 1,0

Eine erst 14 Jahre alte Schülerin aus Peine hat das Abitur mit der Note 1,0 bestanden. Nach Angaben der Christophorusschule in Braunschweig dürfte Mandy Hoffmann eine der jüngsten Absolventinnen Deutschlands mit diesem herausragenden Ergebnis sein. Ab Herbst heißt es für die hochbegabte Schülerin mit einem IQ-Wert von 142 dann: Hörsaal statt Schulbank. An der Technischen Universität in Braunschweig möchte sie Mathe und Chemie studieren.

Hochbegabt, tief gestapelt

Doch die Hochbegabte ist auf dem Boden geblieben. "Wenn jetzt deshalb etwas Rummel entsteht, nervt mich das eher", sagt die 14-Jährige als Reaktion auf die Medienberichte. Sie könne sich eben einfach gut Dinge merken, viel mehr als ihre Mitschüler habe sie gar nicht gepaukt. Ihre Wahl für die Studienfächer Chemie und Mathe steht schon einmal fest, welchen Beruf sie aber später ergreifen will, weiß die 14-Jährige noch nicht.

Hohen IQ bereits im Alter von sieben erkannt

Mandys Mutter Katrin fällt früh auf, dass Mandy wissbegierig ist. "Sie fragte viel, und wir gaben ihr so gut wie es ging Antworten", erzählt sie. Als ihr Kind sieben Jahre alt ist, gibt es dann die Bestätigung der Experten: Mandy hat einen IQ-Wert von 142. Da besuchte sie bereits eine Grundschule für besonders begabte Kinder, auf dem Gymnasium des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) überspringt Mandy die 6. Klasse. "Weil ich dann noch in den letzten G8-Jahrgang wollte, hab ich noch eine Klasse ausgelassen", erzählt die Abiturientin.

Latein als einzige Fremdsprache

Aber ein uneingeschränkter Schul-Fan ist die Peinerin nicht. Deutsch zum Beispiel habe sie nie sonderlich gut leiden können, Englisch abgewählt. Einzig Latein belegte sie bis zu ihrem Abschluss - wenn man so will die Naturwissenschaft unter den Sprachen. "Außerdem war ich froh, als ich Erdkunde abwählen konnte", berichtet Mandy. Auf ihrem Weg zum Turbo-Abi sei sie zu nichts gedrängt, sondern einfach unterstützt worden.

Freunde sind meist älter

Mit dem Wechsel an die Hochschule ändert sich vorerst gar nicht viel für die 14-Jährige. Die rund 30 Kilometer zwischen Peine und Braunschweig pendelt sie schon lange. An der Uni wird sie auch einige ihrer Freunde treffen, die oft zwei bis vier Jahre älter sind als sie. "Auf Gleichaltrige treffe ich eher beim Sport", erzählt die Jugendliche. Sie turnt beim MTV Stederdorf und dem VfL Wolfsburg.

Uni im Umgang mit minderjährigen Studierenden geübt

Für die Uni sind minderjährige Studierende seit der Umstellung auf G8 keine Besonderheit mehr. Beim Einschreiben müssen die Eltern lediglich ein Formular unterschreiben. Für Jugendliche, die wie Mandy im Fach Chemie in Laboren arbeiten, gebe es zusätzliche Betreuung. Aber bis es losgeht, bleibt für Mandy noch ein wenig Zeit. "Da wir gerade erst im Urlaub waren, renovieren wir vielleicht mein Zimmer", sagt die 14-Jährige.

