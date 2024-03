Stand: 05.03.2024 20:25 Uhr 14-Jährige aus Bayern vermisst: Ist Jade H. in Göttingen?

Ein seit Ende Februar vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Kempten (Bayern) könnte sich eventuell im Raum Göttingen aufhalten. Davon geht die Polizei der Stadt aus. Eine Sprecherin verwies am Dienstag auf entsprechende aktuelle Erkenntnisse, ohne konkreter zu werden. Die 14-jährige Jade H. war am 29. Februar aus der Schule in Kempten nicht mehr zu ihren Eltern nach Hause zurückgekehrt. Nach Angaben der Polizei in Kempten könne es sein, dass das Mädchen in Begleitung eines 28-jährigen Mannes ist. Beide könnten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, hieß es. Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

