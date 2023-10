Stand: 16.10.2023 17:44 Uhr 14-Jährige aus Bad Lauterberg wird seit Freitag vermisst

Seit Freitag wird die 14-jährige Vanda B. aus Bad Lauterberg im Harz (Landkreis Göttingen) vermisst. Laut Polizei wurde sie zuletzt am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr im Rewe-Markt in Bad Lauterberg in Begleitung eines Jugendlichen mit blonden Haaren gesehen. Das vermisste Mädchen habe auch Kontakte in andere Bundesländer und könnte die Region verlassen haben, hieß es weiter von der Polizei. Die 14-Jährige hat den Angaben zufolge grüne Augen und braunes, glattes, schulterlanges Haar. Sie soll eine dicke hellgraue Jacke, einen beigefarbenen Pullover, eine hellgraue Hose sowie weiße Turnschuhe tragen. Die Polizei hat ein Foto der Schülerin veröffentlicht und bittet Personen, die Vanda B. gesehen haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (05524) 96 30 bei der Polizei Bad Lauterberg oder auch in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

