Stand: 21.10.2023 11:54 Uhr 14-Jährige aus Bad Lauterberg erneut verschwunden

Nur wenige Tage nach ihrem Auftauchen ist eine 14-Jährige aus Bad Lauterberg (Landkreis Goslar) erneut verschwunden. Laut Polizei wurde Vanda B. am Freitag in Lübeck (Schleswig-Holstein) gesehen. Hier habe sich ihre Spur verloren, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Ermittler suchen per Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen und haben dazu ein Foto veröffentlicht. Die Beamten nehmen an, dass sich die 14-Jährige weiter in Norddeutschland aufhält. Vanda B. habe aber auch Kontakte zu Personen in anderen Bundesländern, weshalb sich der Bewegungsradius nicht klar eingrenzen lasse, so die Sprecherin. Bereits am Freitag vor einer Woche war sie zuvor vermisst gemeldet worden. Am Mittwoch wurde sie in Hamburg durch Polizeikräfte aufgegriffen. Die 14-Jährige hat grüne Augen und braunes, glattes, schulterlanges Haar. Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer (05524) 96 30 entgegen.

