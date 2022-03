Stand: 12.03.2022 14:16 Uhr 14-Jährige an Bushaltestelle von jungen Männern attackiert

Ein 14 Jahre altes Mädchen ist an einer Bushaltestelle in Salzgitter von mehreren jungen Männern angegriffen und leicht verletzt worden. Anschließend flüchteten die Täter, die ebenfalls in jugendlichem Alter sein sollen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Nach Angaben der Beamten wurde die Schülerin am Freitagmittag von den Unbekannten zu Boden geschubst, in den Schwitzkasten genommen und mit dem Kopf gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle gestoßen. Zuvor soll einer der jungen Männer das Mädchen im Vorbeifahren mit einem E-Scooter gestreift haben. Danach entwickelte sich den Angaben zufolge zunächst eine verbale Auseinandersetzung, die dann weiter eskalierte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05341) 189 70 entgegengenommen.

