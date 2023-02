13-Jähriger aus Wolfenbüttel stirbt bei Klassenfahrt in Südtirol Stand: 15.02.2023 08:09 Uhr Bei einer Klassenfahrt in Südtirol ist ein 13-jähriger Schüler aus Wolfenbüttel nach einem Sturz von einem Balkon ums Leben gekommen.

Das hat das Gymnasium Große Schule in Wolfenbüttel am Mittwoch bestätigt. Der Schüler soll am Sonntag auf das Balkongeländer eines Hotels geklettert und dann mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Helikopter in das Krankenhaus von Bozen gebracht, wo er am Dienstag starb. Seine Mitschüler und Lehrer haben die Klassenfahrt abgebrochen und sind auf dem Weg nach Hause, Sie würden seelsorgerisch betreut.

