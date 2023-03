Stand: 10.03.2023 15:35 Uhr 13-Jähriger auf dem Heimweg von Unbekanntem angegriffen

Ein 13 Jahre alter Junge ist in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) auf dem Weg nach Hause von einem Unbekannten tätlich angegriffen worden. Der Junge verletzte sich bei dem Angriff leicht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch vergangener Woche. Zwei Fußgänger seien dem 13-Jährigen zu Hilfe gekommen, indem sie den Angreifer von dem Jungen wegzogen. Der Angreifer habe sich von den beiden Helfern losgerissen, sei in einen silbernen Kleinwagen gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren. Die beiden Fußgänger werden nun als Zeugen des Vorfalls von den Ermittlern aus Hann. Münden gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05541) 95 10 zu melden.

