Stand: 31.08.2023 13:51 Uhr 13-Jährige vermisst: Wer hat Paula Jaelle L. gesehen?

Die Polizei Hann. Münden sucht nach der 13-jährigen Paula Jaelle L. aus Dransfeld. Wie die Ermittlerinnen und Ermittler am Donnerstag mitteilten, hält sich das Mädchen zurzeit vermutlich im Stadtgebiet von Göttingen auf. Die 13-Jährige werde seit Dienstagabend vermisst, so eine Sprecherin. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, hat schulterlange braune Haare und ein auffälliges Piercing am Bauchnabel. Die Polizei geht davon aus, dass Paula Jaelle zuletzt eine helle Jeanshose oder eine schwarze Cargohose trug. Außerdem habe sie weiße Turnschuhe und eine schwarze Kapuzenjacke mit der Aufschrift "DSC Dransfeld" angehabt, so die Sprecherin. Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter der Telefonnummer (05541) 95 10 entgegen.

