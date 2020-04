Stand: 07.04.2020 10:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

101-Jährige will Tochter sehen und flüchtet aus Heim

In Braunschweig ist eine 101 Jahre alte Frau aus einem Seniorenheim geflohen, um ihrer Tochter zum Geburtstag zu gratulieren. Laut Polizei war die Besatzung eines Streifenwagens am Montag zu einer offenbar orientierungslosen Seniorin gerufen worden. Die Beamten vermuteten, dass die 101-jährige in einem nahe gelegenen Seniorenheim wohnt. Das habe sie aber bestritten, so die Polizei. Sie habe gesagt, dass sie zusammen mit ihrer Tochter im Stadtteil Rühme wohne.

Aus dem Notausgang geschlichen

Daraufhin hätten sich die Beamten entschieden, der Frau zu helfen und sie zu ihrem Wohnort zu bringen. Dort angekommen berichtete die Tochter, dass ihre Mutter seit zwei Wochen sehr wohl in dem nahegelegenen Heim wohne. Es stellte sich laut Polizei schließlich heraus, dass sich die findige 101-Jährige aus dem Notausgang des Seniorenheims geschlichen hatte. Ihre Tochter konnte die alte Dame aus dem Streifenwagen heraus sehen und ihr gratulieren. Anschließend brachten die Beamten die Seniorin wieder zurück in das Heim.

Besuchsverbot in Heimen

Derzeit gelten für die Seniorenheime in Niedersachsen angesichts der Coronavirus-Pandemie strenge Auflagen. Auch Besuche von Angehörigen sind verboten. In mehreren Einrichtungen sind bereits Senioren in Folge einer Coronavirus-Infektion gestorben.

