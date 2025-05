Stand: 19.05.2025 14:56 Uhr 100.000 Euro für ehemalige Samson-Schule in Wolfenbüttel

Die lange leer stehende ehemalige Samsonschule in Wolfenbüttel soll wiederbelebt werden. Derzeit entstehen in dem historischen Gebäude 155 Wohnheimplätze für Studierende. Das teilte die Moses Mendelssohn Stiftung am Montag mit. Die Bauarbeiten sollen demnächst beendet sein. Parallel werden die Aula und ein Klassenraum zu einem Veranstaltungs- und Ausstellungsraum umgestaltet. Finanziert wird dieses Teilprojekt mit 100.000 Euro aus dem Zukunftsfonds Asse. Die Eröffnung des neuen "Gedenk- und Begegnungsortes Samsonschule" ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Bis 1928 befand sich in dem Gebäude ein jüdisches Internat.

