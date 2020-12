100 verschiedene Düfte: Handgemachte Kerzen aus Duderstadt Stand: 13.12.2020 10:10 Uhr Eine der größten Kerzenmanufakturen Deutschlands befindet sich in Duderstadt. Die "Candle Factory" stellt umweltfreundliche und handgemachte Kerzen her und hat gerade zur Weihnachtszeit viel zu tun.

Das Unternehmen beliefert Möbelgeschäfte, Geschenkboutiquen und andere Läden in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus. Angefangen hatte alles vor 14 Jahren, als Dennis Gödeke eine kleine holländische Kerzenfirma aufkaufte. "Damals hatte ich die wahnwitzige Idee, das ins Eichsfeld zu holen. Sehr klein, also damals waren es nur ich, meine Mutter und Frau Adamschewski, die praktisch produziert haben, in einer großen Doppelgarage."

Alles geschieht in Handarbeit

Aus der Doppelgarage ist inzwischen eine riesige Produktionshalle geworden. Aus zwei Mitarbeitern wurden 30. Doch eins hat sich all die Jahre nicht geändert: Kerzen gießen, etikettieren und verpacken - das alles geschieht hier ohne Maschinen in Handarbeit. Was andernorts zum Kostenfaktor reduziert wird, ist hier also Qualitätskriterium. Jeden Tag um fünf Uhr morgens beginnen die ersten Mitarbeiter mit dem Kerzengießen. Als Wachs wird das pflanzliche Stearin benutzt. Schon sechs Stunden später sind die ersten Kerzen versandfertig, rund 2.000 verlassen jeden Tag das Duderstädter Lager.

"Winter-Düfte": Glühwein, Bratapfel und Zimt-Orange

Etwa 100 verschiedene Düfte hat Dennis Gödeke im Sortiment. Von Kokosmakronen über Zirbe Honig bis hin zu Grüner Tee mit Minze. Die - im wahrsten Sinne des Wortes - Dauerbrenner sind laut Dennis Gödeke Kerzen mit Vanille-Noten. Doch manch ein Duft falle auch einfach durchs Raster: "So eine Biernote, eine Whiskynote haben wir mal ausprobiert, das ist beim Testen dann doch so schlecht rübergekommen, dass wir das dann nicht produziert haben", so Gödeke. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit deutlich beliebter seien die "Winter-Düfte": Glühwein, Bratapfel und Zimt-Orange.

