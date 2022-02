Stand: 23.02.2022 11:13 Uhr "XY...ungelöst" sucht Hinweise nach Überfall mit Hammer

Ein Raubüberfall in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel), der etwa zwei Jahre zurückliegt, ist am Mittwoch Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" des ZDF. Die Polizei Wolfenbüttel und die Staatsanwaltschaft Braunschweig hoffen auf Hinweise zur Tat oder zum Täter von den Zuschauern der Fernsehsendung. Bei dem Überfall am 17. Dezember 2020 hatte der Täter nach Ladenschluss drei Mitarbeiterinnen des Einkaufsladens mit einem Hammer bedroht. Er habe sie so zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, heißt es von der Polizei. Der Täter hatte sich demnach auf einer Mitarbeitertoilette versteckt, in die er über das Dach eingedrungen war. Nach dem Überfall floh der Mann mit dem Auto einer der Mitarbeiterinnen. Das Fahrzeug wurde später in Schöningen entdeckt.

