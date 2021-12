Zweites Weihnachten mit Corona: Kirchen bereiten sich vor Stand: 21.12.2021 11:20 Uhr In Niedersachsen bereiten sich die Kirchen auf das Weihnachtsfest vor - zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen. Welche Regeln für den Gottesdienstbesuch gelten, entscheiden die Gemeinden.

Unter welchen Bedingungen Weihnachtsgottesdienste stattfinden können, hänge von der Corona-Situation vor Ort ab, sagte ein Sprecher des katholischen Bistums Osnabrück. Wer einen Gottesdienst besuchen will, solle sich direkt bei der jeweiligen Gemeinde informieren, rät er.

Gemeinden entscheiden über 3G oder 2G

Religiöse Zusammenkünfte unterliegen in Niedersachsen laut der Corona-Verordnung nicht den 3G- und 2G-Regelungen, egal welche Warnstufe in Kraft ist. Deshalb müssen die Gemeinden selbst entscheiden, ob und welche Regeln sie für die Gottesdienste anwenden, hieß es von den katholischen Bistümern und der Evangelischen Landeskirche Hannover. Die Evangelische Landeskirche Hannover weist die Gemeinden darauf hin, vor Ort sorgfältig zu entscheiden, ob Gottesdienste frei zugänglich sind oder ob nur Geimpfte, Genesene und eventuell auch Getestete zugelassen werden. Aus der Verwaltung des Bistums Osnabrück hieß es, dass in vielen Orten eine Anmeldung zu den Gottesdienst erforderlich sei. Die gängigen Abstands- und Maskenregeln gelten auch in den Kirchen.

Gottesdienste werden ins Internet übertragen

Mancherorts werden die Gottesdienste auch live im Internet übertragen: So etwa die Christmette am Abend des 24. Dezember mit Bischof Franz-Josef Bode im Osnabrücker Dom. Im Bistum Hildesheim werden Messen an Heiligabend, dem 1. Feiertag sowie Silvester und Neujahr gestreamt.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.12.2021