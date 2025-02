Zweites FSME-Risikogebiet in Niedersachsen ausgewiesen Stand: 28.02.2025 09:33 Uhr Das Robert-Koch-Institut hat für dieses Jahr drei neue Risikogebiete für FSME ausgewiesen - eines davon in Niedersachsen. Demnach besteht auch im Landkreis Celle ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Jedes Jahr weist das Robert-Koch-Institut (RKI) Risikogebiete für Infektionen mit der "Frühsommer-Meningoenzephalitis" (FSME) aus. Neu dazugekommen sind in diesem Jahr neben dem Landkreis Celle der Stadtkreis Augsburg und das südliche Brandenburg. In Niedersachsen gilt der Landkreis Emsland bereits seit 2019 als Risikogebiet. Angesichts der Ausbreitung der FSME-Risikogebiete beschäftigt sich heute auch die Landespressekonferenz in Hannover mit dem Thema.

Impfung schützt vor der Krankheit

"Frühsommer-Meningoenzephalitis" kann auftreten, wenn FSME-Viren durch einen Zeckenbiss übertragen werden. Die Krankheit kann Entzündungen der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarks hervorrufen. Bislang lagen die FSME-Risikogebiete überwiegend in Süddeutschland. Den Angaben zufolge breitet sich die Virus-Erkrankung jedoch immer weiter in Deutschland aus. Mittlerweile gelten 183 Kreise bundesweit als Risikogebiete. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt daher Impfungen für Menschen, die in Risikogebieten durch beispielsweise berufliche Tätigkeiten Zecken ausgesetzt sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.02.2025 | 13:00 Uhr