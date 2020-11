Zwei weitere Tage: Weihnachtsferien noch früher geplant? Stand: 24.11.2020 21:18 Uhr Schüler starten wegen der Corona-Pandemie eventuell noch früher in die Weihnachtsferien. Der Bund will eine Vorverlegung auf den 16. Dezember - zwei weitere Tage früher als von Niedersachsen geplant.

Am Dienstagnachmittag hatte Niedersachsens Landesregierung zunächst bekannt gegeben, dass der 18. Dezember der letzte Schultag im Land sein soll. Am Abend wurde bekannt, dass die Schüler eventuell noch zwei weitere Tage früher in die Ferien gehen könnten. Der Bund soll entsprechende eigene Pläne vorgelegt haben. Demnach würden bundesweit die Schulferien bereits am 16. Dezember beginnen.

Letzter Schultag ursprünglich am 22. Dezember

Bei Erkältungssymptomen vor den Festtagen soll es darüber hinaus ein großzügigeres Testangebot geben, um Zusammenkünfte zur Weihnachtszeit so sicher wie möglich zu machen. Laut Ferienplaner wäre Dienstag, der 22. Dezember, der regulär letzte Schultag in diesem Jahr gewesen. Nach aktuellem Stand startet der Unterricht nach den Ferien am Montag, 11. Januar.

Kultusminister bisher gegen Verlängerung

Niedersachsen war lange Zeit gegen einen früheren Weihnachtsferien-Beginn. Kultusminister Grand Hendrik Tonne (SPD) hatte den Vorschlag einer Schülerin Ende Oktober geprüft - und verworfen. Damals gab es die Idee, die Schülerinnen und Schüler von Freitag an zu Hause zu lassen und Montag und Dienstag im Homeschooling zu betreuen. Ziel war es, die Kontakte und somit das Infektionsrisiko der Kinder und Jugendlichen zeitig vor dem Weihnachtsfest zu reduzieren, um ältere Angehörige zu schützen.

