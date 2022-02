Zwei Jahre Corona: Woran werden Sie sich später erinnern? Stand: 16.02.2022 07:00 Uhr Zwei Jahre Pandemie sind an niemandem spurlos vorübergegangen. Wie haben die Niedersachsen es bisher geschafft, diese Zeit durchzustehen? Und woran werden sie sich später erinnern? Auch an Positives?

Geschlossene Geschäfte, menschenleere Straßen, Hamsterkäufe in Supermärkten und abgesperrte Spielplätze: Das alles konnte sich kaum jemand vorstellen, als vor zwei Jahren der erste Corona-Fall aus Niedersachsen gemeldet wurde. Am 29. Februar 2020 wurde bestätigt, dass sich ein Mann aus Uetze (Region Hannover) in Südtirol mit dem Coronavirus infiziert hatte. Damit begann auch für die Menschen in Niedersachsen die Pandemie.

Lockdown, Quarantäne - aber auch Hilfsbereitschaft und Solidarität

Die meisten verbinden mit ihr Lockdown, Maskenpflicht, Quarantäneregeln, Existenzängsten - und der Angst vor einem potenziell tödlichen Virus. Aber diese Pandemie hat auch durchaus positive Dinge mit sich gebracht. Dazu gehören zum Beispiel Studierende, die für Senioren einkaufen, Hilfsbereitschaft unter Nachbarn, Menschen, die vor Pflegeheimen musizieren und Freiwillige, die Stoffmasken nähen. Woran werden Sie sich später einmal erinnern, wenn Sie auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicken? Wer oder was hat Ihnen in dieser schwierigen Zeit geholfen? Schreiben Sie uns Ihre Geschichte bei Facebook oder Instagram oder in dem angehängten Formular auf dieser Seite.

Videos 48 Min "Das Virus ist in Niedersachsen angekommen" Gesundheitsministerin Reimann und Regionspräsident Jagau (beide SPD) informieren über den ersten Corona-Fall in Niedersachsen. (01.03.2020) 48 Min

Rückblick: Wie alles begann

Ein kurzer Rückblick: Ende Dezember 2019 wurde in China eine Atemwegserkrankung diagnostiziert, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal einen Namen hatte. Das Virus breitete sich rasant aus, Ende Januar 2020 wurde dann der erste Fall in Deutschland, genauer: in Bayern, registriert. Dann war auch Niedersachsen betroffen: Am 24. Februar klagte ein Mann aus Uetze über Beschwerden. Er war zuvor auf einer Busreise in Norditalien gewesen. Er rief einen Arzt an, der bei einem Hausbesuch einen Abstrich nahm und diesen einschickte. Anschließend stand die Diagnose fest.

"Die Menschen waren geschockt"

"Die Menschen waren geschockt", erinnert sich später Axel Brümmer, ein Arzt aus Uetze, im Gespräch mit NDR Niedersachsen an diesen Fall, "ähnlich, wie wir das waren. Plötzlich war man mit solchen Bildern konfrontiert, als hier die ersten Rettungswagen mit vollverkleideten Rettungssanitätern in Uetze unterwegs waren."

Welche Bilder der vergangenen zwei Jahre sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was hat Sie in dieser Zeit besonders bewegt und was hat Ihnen besonders geholfen? Wir sammeln die Geschichten der Niedersachsen und wollen über einige davon bei NDR.de, im NDR Fernsehen und im Hörfunk berichten.

