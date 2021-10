Zuversicht bei TUI: Reisekonzern will Schulden abbauen Stand: 06.10.2021 09:59 Uhr Der wegen der Pandemie staatlich gestützte Reisekonzern TUI will seinen finanziellen Spielraum weiter erhöhen. Geplant sei die Ausgabe neuer Aktien für 1,1 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit.

Mit dem Geld will der hannoversche Konzern den von der staatlichen Bank KfW gewährten Kredit von 375 Millionen Euro tilgen. Zudem sollen Bankschulden verringert werden. Eine stille Einlage und Wandelanleihe des Bundes von insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro sind davon aber nicht betroffen. Auch bleibt die von der KfW eingeräumte Kreditlinie über etwas mehr als drei Milliarden Euro bestehen. Damit will TUI flexibel bleiben und auf die weitere Entwicklung der Pandemie reagieren können. TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow wird sich den Angaben zufolge an der Kapitalerhöhung beteiligen. Sein Anteil soll konstant bleiben, Mordaschow hält 32 Prozent der Aktien.

Zahl der Buchungen im Sommer gestiegen

In diesem Sommer sind wieder mehr Menschen mit TUI verreist. Nach Unternehmensangaben gab es allein im Juli und August 2,6 Millionen Buchungen und damit doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Vorstandschef-Chef Friedrich Joussen zeigte sich zuversichtlich. "Wir wollen, wir können und werden zu wirtschaftlicher Stärke zurückfinden." Die Kapitalerhöhung sei ein weiterer Schritt, um die staatlichen Kredite rasch zurückführen, so Joussen.

