Zum Start der Osterferien: Sperrung der A7 und Zugausfälle Stand: 24.03.2023 11:13 Uhr Ausgerechnet zum Ferienstart in Niedersachsen und Bremen gibt es auf der A7 eine Vollsperrung. Zudem fallen aufgrund eines Bombenverdachts in Göttingen Züge aus. Der ADAC gibt Tipps für Reisende.

Am ersten Wochenende der Schulferien in Niedersachsen und Bremen wird die A7 bei Hildesheim in Richtung Kassel für Bauarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung beginnt heute um 20 Uhr und dauert bis Montag um 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Bereits ab 19 Uhr läuft der Verkehr nur einspurig. Auch jenseits der Autobahn könnte es eng werden, denn auch die B1 ist an diesem Wochenende streckenweise gesperrt.

Sperrung B1: Braunschweig und Hildesheim über U2 erreichbar

Die B1 zwischen den Kreuzungen Wankelstraße und Frankenstraße ist bereits seit Donnerstag gesperrt und bleibt es noch bis Montag um 8 Uhr, wie es hieß. Verkehrsteilnehmende, die während der Sperrzeiten in Hildesheim auf- oder abfahren wollen, sollten die Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt nutzen. Von dort sind Hildesheim und Braunschweig über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U2 erreichbar.

Für den Verkehr in Richtung Hildesheim-Zentrum ist die U1 ab Bettmar über Borsum eingerichtet, weiter geht es dann über die B494 nach Hildesheim. Wer nach Braunschweig möchte, sollte die U2 nehmen und südlich über die B6 fahren über Wendhausen, Ottbergen und Bettmar, um dort zurück auf die B1 und nach Braunschweig zu gelangen.

Bombenverdacht in Göttingen: Züge des Nah- und Fernverkehrs betroffen

Da in der Weststadt in Göttingen zwischen S-Arena und Leine drei Bomben vermutet werden, wird das Gebiet am Samstag evakuiert. Auch der Göttinger Hauptbahnhof liegt im Evakuierungsbereich, weshalb viele ICE-Verbindungen entfallen. Reisende sollten sich auf den Seiten der Deutschen Bahn informieren, ob und wie ihr Zug verkehrt. Der Schienenersatzverkehr für alle Regional- und Fernzüge hält während der Evakuierung am Albaniplatz.

ADAC: Staugefahr im Raum Hildesheim nicht so hoch

Der ADAC rechnet durch die Vollsperrung in Hildesheim mit Stau und stockendem Verkehr, aber nicht mit chaotischen Zuständen. Die A7 sei zwar eine der Haupt-Reiserouten in Niedersachsen, aber die Staugefahr zwischen Hannover und Hamburg sei meistens höher als im Raum Hildesheim. Das sagte ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse dem NDR Niedersachsen und ergänzte: "Immerhin starten zunächst 'nur' Niedersachsen und Bremen in die Ferien und die angegebenen Umleitungsstrecken sind aus unserer Sicht leistungsfähig. Ein Chaos erwarten wir also keinesfalls."

Wann ist es Ostern voll auf den Autobahnen A1 und A7?

Das Positive sei, dass der Verkehr zu Ostern - wenn weit mehr Reisende erwartet werden - dort wieder fließen könne, sagte Kruse. Denn um die Osterfeiertage rechnet der Automobilclub mit vollen Straßen. "Auf den Autobahnen wird der Andrang in Richtung Osterfeiertage immer größer, denn Urlaubsorte an Nord- und Ostsee sind wieder beliebte Ziele", so Kruse. Allerdings gebe es manche Baustelle im Norden. Erwartbar voll wird es laut ADAC vor allem auf der A1 wegen einer Langzeitbaustelle zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche sowie auf der A7 in den Baustellenbereichen bei Hildesheim und Northeim sowie zwischen Hamburg und Hannover. Außerdem dürften Autofahrerinnen und Autofahrer in den Großräumen Hamburg und Bremen Geduld brauchen. Die A7 bei Hamburg wird wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona bis Montag zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark gesperrt.

ADAC: Freitagnachmittag und Samstagvormittag meiden

"Gut ist es, wenn man den Freitagnachmittag oder Samstagvormittag meiden kann, weil das in der Regel die staureichsten Zeiten sind", rät Kruse. In der Osterwoche ist es demnach erfahrungsgemäß am Nachmittag des Gründonnerstag am vollsten. Reisende sollten sich vor der Abfahrt über die Strecke, wahrscheinliche Staupunkte und über mögliche Umleitungen informieren.

