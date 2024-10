Zum Semesterstart: Hunderte Studienplätze sind noch frei Stand: 01.10.2024 09:32 Uhr Das Wintersemester beginnt - doch in Hildesheim und anderen niedersächsischen Städten sind noch Hunderte Studienplätze unbesetzt. Einige Hochschulen verzeichnen seit Jahren rückläufige Trends.

An der Universität Hildesheim gab es beispielsweise 2.192 Einschreibungen, 487 Plätze waren nach eigenen Angaben Anfang September noch unbesetzt. Zwar hätte das Studienfach Psychologie viele Bewerber, wie ein Sprecher der Universität mitteilte. In Erziehungswissenschaften, Philosophie-Künste-Medien, internationales Informationsmanagement und Wirtschaftsinformatik sieht es demnach aber anders aus. In Hildesheim verzeichne man seit Jahren rückläufige Einschreibungszahlen.

Technische Studiengänge weniger stark gefragt

Auch an der Universität Oldenburg schrieben sich 2023/2024 weniger Erstsemester ein als vor Corona. An der Leibniz-Universität Hannover sank die Zahl der Einschreibungen von 9.228 im Studienjahr 2019 auf 7.182 im Studienjahr 2023. Vor allem technische beziehungsweise naturwissenschaftliche Studiengänge sind einer stichprobenartigen Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge unter den weniger gefragten Bereichen. Ein möglicher Grund für die Zahlen ist demnach, dass Studierende aus Teilen Niedersachsens abwanderten, um in Berlin, Bremen oder Hamburg zu studieren. Auf ganz Niedersachsen bezogen könne man aber "vorsichtig schlussfolgern", dass die Immatrikulationszahlen nicht hinter denen des letzten Jahres zurückfallen werden. Das teilte die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen mit. Noch ist das nicht entschieden: Die sogenannte Nachrücker-Frist dauere in manchen Studiengängen bis November.

