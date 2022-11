Zufriedenheit der Niedersachsen wieder gestiegen Stand: 08.11.2022 15:39 Uhr Die Menschen in Niedersachsen sind 2022 wieder zufriedener geworden - zumindest im Vergleich mit den ersten beiden Corona-Jahren. Das geht aus dem "SKL Glücksatlas 2022" hervor.

Die Zufriedenheit der Menschen liegt demnach aber weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Auf einer Skala von 0 ("ich bin mit meinem Leben ganz und gar unzufrieden") bis 10 ("ich bin mit meinem Leben völlig zufrieden") bewerteten die Befragten in Niedersachsen ihre allgemeine Zufriedenheit durchschnittlich mit 6,80 Punkten und damit um 0,21 Punkte besser als 2020/21. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie im 2019 lag das Glücksniveau jedoch deutlich höher - bei 7,19.

Extreme Unterschiede im Norden

Laut den Autoren sind die Niedersachsen besonders mit ihrer Freizeit und ihrem Einkommen unzufrieden. Im Ländervergleich liegt Niedersachsen mit Platz sieben im Mittelfeld. Am glücklichsten sind die Menschen laut Glücksatlas derzeit in Schleswig-Holstein (7,14), wo auch schon im vergangenen Jahr die zufriedensten Menschen lebten. Auf Platz zwei folgt Bayern (7,06), am unglücklichsten sind die Bewohner und Bewohnerinnen in Mecklenburg-Vorpommern (6,35) und dem Saarland (6,49).

Für den Glücksatlas wurden von Januar bis Oktober 11.450 Menschen ab 16 Jahren vom Institut für Demoskopie Allensbach befragt.

