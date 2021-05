"Zu wenig Impfstoff" - Landräte kritisieren Landesregierung Stand: 10.05.2021 14:17 Uhr Noch immer herrscht in Niedersachsen teilweise Impfstoffmangel - die Wartelisten in den Impfzentren sind lang. Aus einigen Landkreisen hagelt es deshalb Kritik an der Landesregierung.

Das Impfzentrum im Landkreis Grafschaft Bentheim etwa muss in dieser Woche tageweise schließen, weil angekündigte Liefermengen regelmäßig kleiner ausfallen als angekündigt. Bentheims Landrat Uwe Fietzek (parteilos) bemängelt, dass in Medien sowie Erlassen des Landes immer suggeriert werde, dass die Impfstoffkapazitäten erhöht würden - angekündigte Liefermengen seien aber tatsächlich regelmäßig kleiner als geplant.

Landrat irritiert über Priorisierungen

Im Landkreis Diepholz sollen am Wochenende 1.900 Menschen mit Biontech geimpft werden - ob die Termine eingehalten werden können, hängt von der Liefermenge des Impfstoffes am Freitag ab. In der vergangenen Woche habe der Landkreis statt der versprochenen 6.500 nur 4.000 Impfdosen erhalten, sagt Landrat Cord Bockhop (CDU). Vor diesem Hintergrund verstehe er nicht, dass das Land neben Ärzten jetzt sogar Modellprojekte wie beim VW-Konzern beliefere. Der Cloppenburger Landrat Johann Wimberg (CDU) ist irritiert, dass das Land schon Personen aus der dritten Priorisierungsgruppe impfen will. Es seien noch nicht einmal genug Dosen für die Priorität 2 vorhanden, so Wimberg. Der Landkreis bekommt in dieser Woche 900 Impfdosen - könnte aber rein rechnerisch 12.000 verimpfen.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 10.05.2021 | 12:00 Uhr