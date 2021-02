Zu viel Schnee: Massive Verkehrsprobleme und Schulausfälle Stand: 07.02.2021 16:25 Uhr Große Teile Niedersachsens sind zugeschneit. Morgen bleiben mehrere Schulen zu. Viele Bahn- und Fährverbindungen wurden heute gestrichen, auch auf den Straßen gibt es massive Probleme.

Vom südlichen Emsland bis zum Harz erwarten die Wetterexperten heute bis zu 15 Zentimeter Neuschnee und Windböen bis 80 Kilometer pro Stunde. "Das ist auf keinen Fall durchgestanden. Damit müssen wir bis heute Abend warten", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Erst in der Nacht zu Montag werde der Schneefall voraussichtlich nachlassen. Spitzenreiter sei in der vergangenen Nacht Ottenstein im Landkreis Holzminden mit 27 Zentimetern Neuschnee gewesen. Der DWD hat für das Gebiet von der Grafschaft Bentheim über Hannover bis zum Harz und die Region Göttingen eine amtliche Unwetterwarnung ausgesprochen und empfiehlt, alle Autofahrten zu vermeiden. Die Warnung gilt zunächst bis heute Abend um 21 Uhr.

A7 gesperrt - Autos und Lkw fahren sich fest

Wegen starker Schneeverwehungen wurde am Nachmittag die A7 in Richtung Norden zwischen Bockenem und Dreieck Salzgitter gesperrt. Lkw-Fahrer wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden oder die nächste Haltemöglichkeit anzufahren. Mehrere Autos und Lastwagen hatten sich zuvor festgefahren. Die Räumdienste kämen kaum mehr hinterher, teilte die Autobahnpolizei mit. Für Probleme sorgen die Schneemassen auch auf vielen weiteren Strecken: Zahlreiche Landes- und Kreisstraßen sind gesperrt oder nicht passierbar, wie die Verkehrsmanagementzentrale am Nachmittag mitteilte. In der Nacht zu Sonntag gab es bereits mehrere Unfälle.

VIDEO: Wintereinbruch im Norden (14 Min)

Züge: Bahn stellt Regional- und Fernverkehr weitgehend ein

Vereiste Weichen und verwehter Schnee haben auch den Zugverkehr in Niedersachsen weitgehend lahmgelegt. Die Deutsche Bahn hat aufgrund des Unwetters den Regionalverkehr fast vollständig bis Montag früh um 3 Uhr eingestellt. Auch ICE und IC sind betroffen: Für den Norden wurde der Fernverkehr - ebenso wie in großen Teilen Deutschlands - weitgehend eingestellt. Auch am Montag sei noch mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen, teilte die Bahn mit. In Hannover soll ein Aufenthaltsszug bereitgestellt werden, hieß es. Dort können sich gestrandete Fahrgäste aufwärmen.

Stillstand bei Nordwestbahn, Ausfälle bei metronom, enno und erixx

Auch die Nordwestbahn hat den Bahnverkehr bis zum Betriebsschluss eingestellt. Stark eingeschränkt sind Verbindungen der Bahnunternehmen metronom, enno und erixx. Bei den Zügen, die noch fahren, müssen sich Fahrgäste auf Verspätungen einstellen. Folgende Verbindungen fallen vorerst aus:

metronom Hannover-Uelzen

metronom Hannover-Göttingen

enno Hannover-Wolfsburg

enno Hildesheim-Wolfsburg

erixx Braunschweig-Gifhorn-Uelzen

erixx Bad Harzburg-Goslar-Hannover

erixx Bad Harzburg-Braunschweig

Flexible Ticketnutzung möglich

Die Deutsche Bahn sowie metronom, enno und erixx bitten Kunden, sich vor Fahrtantritt über die Apps, Internetseiten sowie Social-Media-Kanäle der Unternehmen über ihre Verbindung zu informieren. Die Bahn bietet Reisenden an, die für dieses Wochenende gebuchten Tickets innerhalb der kommenden Woche flexibel zu nutzen beziehungsweise kostenfrei zu stornieren. Fahrkarten für metronom, enno und erixx, die bereits für dieses Wochenende gekauft wurden, bleiben bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, gültig, wie ein Sprecher mitteilte.

Kein Busverkehr in mehreren Städten

In mehreren Städten und Landkreisen in Niedersachsen wurde zudem der öffentliche Nahverkehr mit Bussen eingestellt. Betroffen davon ist Stadt und Region Hannover, Göttingen sowie die Landkreis Helmstedt, Gifhorn, Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar. Udo Iwannek, Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra, verwies auf so schwierige Straßenverhältnisse, dass man das Risiko nicht eingehen könne. Wann die Busse wieder fahren können, war zunächst noch offen. Die Stadtbahnen in Hannover seien dagegen weiter unterwegs, wenn auch mit Einschränkungen und "diversen Störungen".

Viele Fähren auf Ostfriesische Inseln fallen aus

Wegen des starken Ostwinds fallen zudem nahezu alle Fähren zu den Ostfriesischen Inseln aus, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Grund dafür ist, dass der Wind das Wasser aus dem Wattenmeer drückt und die Schiffe dadurch nicht mehr genug Tiefgang haben. Nur von Borkum und von und nach Norderney sollen am Nachmittag und Abend insgesamt drei Fähren verkehren - alle anderen fallen aus. Die Fährverbindungen nach Baltrum wurde zudem für den gesamten Montag gestrichen.

Schule in Göttingen und Helmstedt fällt am Montag aus

Aufgrund der Bedingungen haben Stadt und Landkreis Göttingen den Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen für Montag abgesagt. Es sei nicht sicher, dass die Straßen für die Schülerbeförderung geräumt werden können, teilte der Landkreis Göttingen mit. Betroffen von der Absage ist auch die Notbetreuung. Distanzunterricht und Homeschooling sollen dagegen stattfinden. Auch im Landkreis Helmstedt wurde der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen für Montag abgesagt, wie der Landkreis mitteilte. Zuvor hatte bereits der Landkreis Nienburg auf eine mögliche Umstellung des freiwilligen Präsenzunterrichts an den Grundschulen und in den Abschlussklassen auf Heim-Unterricht hingewiesen. In diesem Fall solle es aber eine Notbetreuung geben. Der Landkreis werde voraussichtlich erst am frühen Montagmorgen darüber entscheiden, ob der Präsenzunterricht stattfinden kann oder nicht.

Störung der Telekommunikation befürchtet

Neben Verkehrsproblemen drohen auch Strom- und Netzausfälle durch abgerissene Leitungen. Mehrere Netzbetreiber haben sich nach eigenen Angaben auf mögliche Störungen eingestellt. Man halte "eine erhöhte Alarmbereitschaft und vielfältige Leitungsreserven vor", sagte ein Sprecher von Tennet. Das Unternehmen stehe dazu dazu auch mit anderen Netzbetreibern im Austausch. Sollten Leitungen beschädigt werden, könne Tennet den Schaden durch Sicherheitsreserven über andere Leitungen ausgleichen. Netzbetreiber wie Avacon und der regionale Oldenburger Energieversorger EWE haben nach eigenen Angaben ebenfalls vorgesorgt. Sorge bereitet Avacon, dass größere Schneemengen und Eisregen parallel die Netze belasten könnten.

Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder

Wegen der extremen Wetterbedingungen sollen Menschen auch keine Wälder betreten. Dazu fordern die Niedersächsischen Landesforsten und die Harzer Nationalparkverwaltung auf. Unter der Last großer Schneemassen könnten Äste und auch ganze Baumkronen unvermittelt herabstürzen, hieß es. Dies gelte auch für Bereiche, wo nicht so viel Schnee fällt. "Möglicherweise kommt es zu Eisanhang an den Baumkronen, der einen ähnlichen Effekt wie der Schnee haben kann", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor einem "lebensgefährlichen Waldbesuch". Neben den Gefahren durch abbrechende Bäume verweist sie auf drohende Erfrierungen und Orientierungslosigkeit.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Um obdachlosen Menschen Wärme und Schutz zu bieten, ist etwa in Hannover und Oldenburg die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt wird ab Sonntagabend zudem die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft genutzt, wie der Evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband am Freitag mitteilte. Das Angebot solle vorerst bis zum 14. Februar gelten.

Eine seltene Wetterlage wie 1978/79

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft komme aus Skandinavien zu uns, von Süden ströme deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen. Es handele sich um eine seltene Wetterlage, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/79 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Im Verlauf des Sonnabends wurde ersichtlich, dass die beiden Luftmassen wohl weiter südlich als zunächst prognostiziert aufeinandertreffen. Das sagte Meteorologe Andreas Wagner vom ARD Wetterkompetenzzentrum am Sonnabend zu NDR.de.

