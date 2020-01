Stand: 19.01.2020 12:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zu mild, zu trocken: Land- und Forstwirte in Sorge

Fast kein Schnee und milde Temperaturen: So hat sich bislang der Winter in Niedersachsen präsentiert. Während Skilift-Betreiber und Hoteliers im Harz auf den Einzug der Kälte hoffen, sind Land- und Forstwirte in Sorge. Denn: Die mitunter frühlingshaften Temperaturen haben dafür gesorgt, dass viele Pflanzen, darunter das Wintergetreide, bereits wieder wachsen. Aus Sicht des niedersächsischen Landvolks ist das viel zu früh: Wenn Frost kommen sollte, könnte dieser den Pflanzen erheblich schaden, sagte ein Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Für die von zwei Trockenjahren samt schlechter Ernten getroffenen Landwirte könnte das in der Folge Ernteeinbußen bedeuten.

Grundwasserstand weiter zu niedrig

Land- und Forstwirte hoffen außerdem nach wie vor auf ergiebige Niederschläge - denn die Grundwasserreserven sind noch immer nicht wieder aufgefüllt. Die Böden seien nur an der Oberfläche feucht, schon in den mittleren Schichten sehe es schlecht aus, teilten Landwirtschaftskammer und Landesforsten mit. Um die Grundwasserstände wieder auf Normalniveau zu bekommen, bräuchte es nach Ansicht von Umweltexperten noch mehrere überdurchschnittlich nasse Winter.

NLWKN: Lage entspannt sich etwas

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) misst die Grundwasserpegelstände regelmäßig. Immerhin: Im Vergleich zu den teils historischen Tiefständen im Sommer entspanne sich die Lage etwas, teilte der NLWKN mit.

