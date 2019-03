Stand: 13.03.2019 20:00 Uhr

Zu lax bei Abschiebungen? Briefe vom Ministerium

In Niedersachsen sollten im vergangenen Jahr 6.275 abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden - tatsächlich haben die Ausländerbehörden das nur in 1.445 Fällen durchgesetzt. Das Innenministerium übt deshalb nun offenbar Druck auf die Kommunen aus. 26 der Städte und Landkreise hätten Briefe aus Hannover erhalten, berichtet die "Braunschweiger Zeitung" (Mittwoch). In den Schreiben werde kritisiert, dass die Ausländerbehörden einiger Kommunen nur bei wenigen ausreisepflichtigen Flüchtlingen die Abschiebung eingeleitet hätten. In anderen Kommunen liege die Quote wesentlich höher, obwohl die Gesetzeslage einheitlich sei.

Kritik vom Städtetag

Die Hälfte der 52 Ausländerbehörden habe solche Briefe erhalten, bestätigte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch. Der Landesrechnungshof habe auf die sehr unterschiedliche Praxis hingewiesen. Den Ausländerbehörden werde mit dem Brief keineswegs fehlendes Engagement im Rahmen des Abschiebungsvollzugs unterstellt, so die Sprecherin weiter. Es gehe darum, die Behörden auf eine verbesserte und einheitliche Rechtsanwendung aufmerksam zu machen. Der Niedersächsische Städtetag kritisierte dem Bericht nach, das Ministerium versuche die Verantwortung für die schlechten Zahlen auf die Kommunen abzuschieben.

