"Zeynep" in Niedersachsen: Regionalverkehr läuft langsam an

Orkantief "Zeynep" fegte mit heftigen Böen durch Niedersachsen - in Nordholz starb ein Mann. Der Zugverkehr ruht, Feuerwehr und Polizei sind im Dauereinsatz. Alle Informationen hier im Ticker.

Regionalverkehr läuft langsam an

Im Regionalverkehr in Niedersachsen tut sich was: Die Privat-Bahnen metronom und erixx haben ihren Betrieb auf einigen Teilstrecken - wie zwischen Lüneburg und Hamburg-Harburg - langsam wieder aufgenommen. Auch die Deutsche Bahn meldet etwa, dass die Regionalbahn zwischen Norddeich (Mole) und Hannover Hbf wieder fährt.

Bahnverkehr bis Montagnachmittag beeinträchtigt

Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass der Bahnverkehr bis mindestens Montagnachmittag wegen der Schäden durch "Zeynep" beeinträchtigt bleibt. Wer flexibel ist, kann seine Reise verschieben - Tickets sind der Bahn zufolge bis zu sieben Tage nach Störungsende nutzbar. Der Stand aktuell auf den Gleisen: Reparaturtrupps sind weiterhin landesweit auf den Strecken im Einsatz. Noch bis mindestens 18 Uhr fahren keine Fernverkehrszüge nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin.

Landesweit wird aufgeräumt - Eindrücke aus Niedersachsen

Mit schwerem Gerät sind die Einsatzkräfte unterwegs, vielerorts röhren Generatoren und Motorsägen.

VIDEO: Sturm "Zeynep" hinterlässt Spur der Verwüstung (1 Min)

Tanne stürzt auf Klinik in Bad Zwischenahn

Eine rund neun Meter hohe Fichte ist laut Feuerwehr umgekippt und auf das Gebäude im Ortsteil Wehnen gefallen. 17 dort untergebrachte Patienten wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde den Angaben zu Folge niemand.

Notruf im Landkreis Aurich: Feuerwehr sollte Dach neu decken

Aus der Kategorie "Kuriose Einsätze": Ein Mann in der Gemeinde Brookmerland hatte während des Orkans einen Notruf abgesetzt und wollte, dass die Feuerwehr sein beschädigtes Dach wieder eindeckt. Vor Ort stellten die Helfer fest, dass vier Dachziegeln fehlten. Sie lehnten ab, wie sie heute mitteilten. Auch eine schiefe Tanne im Garten sollten die Einsatzkräfte beseitigen, was sie ebenfalls ablehnten.

Update So sieht es auf den Ostfriesischen Inseln aus

Eine kleine Zusammenfassung zur Lage auf den Ostfriesischen Inseln: Langeoog und Wangerooge haben viel Strand verloren.

Weitere Informationen Sturm "Zeynep": Großer Teil von Wangerooges Badestrand weg Niedersachsens Inseln sind durch Orkan und Wasser stark beschädigt worden. Auch auf Langeoog ist teils kein Strand mehr da. mehr

Und so sieht es im Stadion an der Bremer Brücke nach dem Sturm aus. "Die Sicherheit von Zuschauern, Spielern und Mitarbeitenden kann nicht gewährleistetet werden", sagte der Geschäftsführer des Clubs, Michael Welling. Durch den Sturm hatten sich Werbebanden von der Dachkonstruktion des Stadions gelöst und waren auf das Spielfeld und die Zuschauerränge geflogen. Das Spiel gegen Eintracht Braunschweig in der Dritten Liga wurde abgesagt.

Der Schienenersatzverkehr läuft mittlerweile - die gestrandeten Reisenden am Hauptbahnhof Hannover müssen aber nun in Bussen weiterfahren, weil die Zugverbindungen noch immer unterbrochen sind.

Kein Strom nach Sturm

Weil durch umgestürzte Bäume Stromleitungen und Masten zerstört wurden, sind einige Orte im Landkreis Gifhorn noch immer ohne Strom. Das teilte eine Sprecherin des örtlichen Stromversorgers mit. Betroffen seien Häuser im nördlichen Landkreis der Samtgemeinde Hankensbüttel. Die Stromtrassen verlaufen dort zum Teil durch Wälder, die Arbeiter müssten sich die Wege erst frei schneiden, um die Trassen reparieren zu können.

Baum auf A27 - keine Verletzten

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 27 nahe Verden einen umgestürzten Baum gerammt. Zwei weitere Transporter hätten dem Baum kurz hinter der Anschlussstelle Verden-Ost am Freitagabend noch ausweichen können, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr entfernte den Baum von der Fahrbahn. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, wurde der Verkehr wieder aufgenommen - nur um fünf Kilometer weiter erneut wegen eines umgestürzten Baumes gestoppt zu werden. Für die Arbeiten musste die Autobahn jeweils gesperrt werden. In Osterholz-Scharmbeck im Landkreis Osterholz erfasste eine Windböe ein Auto mit Anhänger, der 30 Jahre alte Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und der Anhänger kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bilanz im Nordosten: Fliegende Dächer und Stromausfall

Die Bilanz der Kreisfeuerwehren Harburg, Stade und Lüchow-Dannenberg: Umgestürzte Bäume haben mehr als 90 Prozent der Einsätze ausgemacht. Im Landkreis Stade ist ein Teil eines Schuldachs weggeflogen. Außerdem waren weite Teile im Südkreis Lüchow-Dannenbergs wegen Oberleitungsschäden stundenlang ohne Strom - vor allem betroffen war die Samtgemeinde Gartow. Mittlerweile fließt der Strom nach NDR Informationen aber wieder. Die Feuerwehr im Heidekreis hat in der Nacht offiziell rund 600 Einsätze gehabt. Die Feuerwehr Lüneburg ist mittlerweile beim 55. Einsatz.

Überblick des NDR Fernsehen zur Lage nach dem Sturm

VIDEO: Orkan "Zeynep": Die Sturmnacht in Niedersachsen (6 Min)

Zugverkehr: metronom, enno und erixx hoffen auf den Abend

Der regionale Zugverkehr von metronom, enno und erixx in Niedersachsen soll nach dem Orkantief frühestens am Samstagabend wieder rollen. Große Teile des Streckennetzes seien derzeit nicht befahrbar, teilte die metronom-Eisenbahngesellschaft mit. Auf allen Strecken seien ersatzweise Busse unterwegs, allerdings seien erhebliche Wartezeiten möglich.

An vielen Pegeln an der niedersächsischen Nordseeküste haben die Wasserstände wegen des Orkantiefs die Schwelle zur schweren Sturmflut überschritten. Vor allem an den Flussmündungen sei diese Grenze überschritten, an einigen Pegeln zudem nur um wenige Zentimeter verfehlt worden, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden. Wegen der erhöhten Wasserstände vor allem in den Flusstrichtern seien alle Sperrwerke zwischenzeitlich geschlossen worden - auch das große Emssperrwerk bei Gandersum.

Auch Langeoog büßt viel Strand ein

Nicht nur auf Wangerooge, auch auf Langeoog wurden große Teile des Strandes weggeweht. "In Teilen ist gar kein Strand mehr da, die Abbruchkante geht bis zu den Dünen", sagte Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos). Zum Ausmaß des Schadens könne sie nichts sagen. Das müsse der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz beurteilen, so Horn. Menschen seien in der Sturmnacht auf ihrer Insel ihrer Kenntnis nach nicht verletzt worden, sagte Horn. Es seien aber Bäume entwurzelt worden, viele Zäune durch die Gegend geflogen und Vordächer beschädigt worden, die von den Hausbesitzern fixiert werden mussten.

"Alte Weser" an der Spitze - Büsum und Nordholz auf den Plätzen

Und jetzt zu den Spitzenwerten, die der Sturm in der Nacht erreicht hat. Hier die Top 3 des Deutschen Wetterdienstes (DWD): Der höchste Wert wurde in der Nacht mit rund 162 Kilometern pro Stunde am Nordsee-Leuchtturm "Alte Weser" gemessen, wie der DWD mitteilte. Bei Büsum an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste erreichte der Orkan demnach Geschwindigkeiten von rund 143 Kilometer pro Stunde. Am Flugplatz Nordholz bei Cuxhaven und am Leuchtturm Kiel wurden in der Spitze etwa 140 Kilometer pro Stunde registriert.

Dachteile wehen über die Straße

In Laatzen (Region Hannover) hat der Sturm große Metallteile vom Dach eines Mehrfamilienhauses gelöst und quer über die Straße geweht. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, hätten Anwohner die Teile bereits auf dem Fußweg abgelegt gehabt, teilte die Feuerwehr Laatzen am Sonnabend mit. Der Ort wurde großräumig abgesperrt, die Straßenbahn durfte an der Stelle nicht mehr fahren. Mehrere sogenannte Trapezbleche hatten sich den Angaben zufolge gelöst - immer wieder fielen kleinere Trümmerteile auf den Fußweg, die Straße und die Gleise der Stadtbahn.

So sieht es aktuell auf der Insel aus, nachdem "Zeynep" fast 90 Prozent des Badestrandes abgetragen hat.

Zoo Osnabrück bleibt geschlossen

Nach dem Unwetter finden nun Aufräumarbeiten im Zoo Osnabrück statt. "Damit wir die Sicherheit von Mitarbeitenden, Gästen und Tieren gewährleisten können, bleibt der Zoo daher heute noch geschlossen. Bislang konnten wir Schäden, vor allem durch vereinzelt umgekippte Bäume, feststellen, alle Tiere und Mitarbeitenden sind wohlauf", teilte eine Sprecherin mit. Morgen soll dann wieder regulär geöffnet werden.

Sondersendung im NDR Fernsehen

Ab 11.30 Uhr gibt es ein NDR Info extra zum Sturm im Norden. Die Sondersendung mit allen aktuellen Entwicklungen zu "Zeynep" läuft 30 Minuten.

Sturmunfall: Lkw verliert 400 Liter Diesel

Nach einem Unfall aufgrund des Sturmtiefs sind am Freitagabend 400 Liter Diesel-Kraftstoff auf der Autobahn 7 ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei hatte sich bei Hildesheim durch den Sturm das Fundament einer Verkehrstafel gelöst, so dass diese umknickte und auf die Fahrbahn fiel. Ein Sattelzugfahrer habe nicht mehr ausweichen können und sei über die Hindernisse gefahren. Dabei riss der Tank auf und Hunderte Liter Kraftstoff ergossen sich über die Fahrbahn. Durch den starken Wind habe sich die Flüssigkeit immer weiter verteilt, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr rückte an und pumpte noch einmal mehrere Hundert Liter Diesel aus dem Sattelzug ab, um ein weiteres Auslaufen zu verhindern. Die Strecke wurde gesperrt.

Mann von Baum getroffen und schwer verletzt

In Lehrte (Region Hannover) ist ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wollte der Mann am Freitagabend nachsehen, ob der Baum durch den Sturm beschädigt oder gefährdet ist. In diesem Moment erfasste eine Windböe den Baum und die Baumkrone stürzte herab. Entgegen einer ersten Annahme sei der Mann aber nicht unter dem Baum eingeklemmt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Sturmschäden am Stadion - Osnabrück gegen Braunschweig fällt aus

Weitere Informationen Schäden durch Orkan "Zeynep": VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig abgesagt Das Stadion an der Bremer Brücke ist durch den Sturm beschädigt worden. Deshalb wurde die Partie abgesagt. mehr

Weil das Stadion an der Bremer Brücke durch "Zeynep" beschädigt wurde, muss das für heute Nachmittag geplante Duell zwischen den Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig verlegt werden. Das teilten die Osnabrücker heute mit. Im Stadion hatten sich durch den Sturm unter anderem Werbebanden von der Dachkonstruktion gelöst und waren auf das Spielfeld und die Zuschauerränge geflogen. Das Stadion wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Die Deutsche Bahn setzt nach eigenen Angaben Hubschrauber und Drohnen ein, um sich ein genaueres Bild von der Schadenslage auf dem Schienennetz zu verschaffen. Auf dem Boden sind nach NDR Information insgesamt rund 2.000 Mitarbeitende unterwegs - zum Teil mit schwerem Gerät . Sie schneiden Bäume aus den Gleisen und reparieren Oberleitungen. Das ist unter anderem im Weserbergland notwendig. Da ist ein Baum zwischen Emmerthal und Bad Pyrmont auf die Gleise gestürzt. Die ersten Züge rollen jetzt von Hannover wieder los in Richtung Süden. Der Fernverkehr in Richtung Norden ist nach Angaben der Bahn bis vorerst 18 Uhr ausgesetzt.

Wangerooge: Der Strand ist weg

Die Nordseeinsel Wangerooge büßte wegen des Sturms etwa 90 Prozent ihres Badestrandes ein. "Auf einer Länge von einem Kilometer gibt es kaum noch Sand", sagte Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr (parteilos). Die Schutzdünen vor dem Trinkwasserschutzgebiet hätten zudem kein Deckwerk mehr, dies müsse wie der Strand neu aufgeschüttet werden. Dennoch sei der Sturm glimpflich ausgegangen, denn der Wasserstand habe zwar zwei Meter über dem normalen Stand gelegen, das sei aber weit von den Höchstständen entfernt. 2013 habe der Wasserstand bei 9,17 Metern gelegen, in der Nacht zum seien es 8,50 Meter gewesen.

Update: Pegelstände steigen

In Rockstedt und Schwinge haben die Pegelstände laut Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) nun Meldestufe 2 erreicht.

Eine rund 80 Kilogramm schwere Kupferplatte ist während des Sturms in Gronau bei Hildesheim von einem Kirchturm weggeweht worden und etwa 80 Meter weiter in ein Haus eingeschlagen. Weitere, etwa drei Mal drei Meter große Platten, drohten weiterhin abzubrechen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr sperrte die Altstadt in der Umgebung ab und bat die Anwohner, sich in Sicherheit zu begeben. Momentan gehe es um das Absichern. "Da oben in rund 50 Metern Höhe können wir schlecht arbeiten", so der Sprecher. Ein Fachberater soll sich den Schaden anschauen. Erst dann werde man weitere Schritte einleiten.

Schwerer Unfall bei Goslar

Im Landkreis Goslar bei Vienenburg wurde ein 24-Jähriger mit seinem Wagen von einer Böe von der Straße gedrängt. Er prallte gegen einen Baum und wurde lebensgefährlich verletzt. Auch an anderen Stellen mussten Autofahrer befreit werden, weil sie durch umgestürzte Bäume eingeschlossen waren - etwa in Northeim. Meist blieb es dabei aber bei Blech- und kleineren Sachschäden. In Bodenfelde wurde das komplette Dach einer Garage abgerissen.

Pegelstände: Vier Mal Meldestufe 1 in Niedersachsen

Das Hochwasser im Binnenland nach den Überflutungen an der Küste fällt bislang weniger heftig aus als befürchtet: Laut den aktuellen Pegelständen des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) überschreiten derzeit nur vier Messstellen die erste Meldestufe 1 ("bordvoller Abfluss und stellenweise Beginn der Ausuferung"): Groß Schwülper, Greene, Herrenhausen und Schwinge. Alle anderen Messstellen haben keine der insgesamt vier Meldestufen überschritten.

Hunderte Einsätze der Feuerwehr, gestrandete Reisende am Hauptbahnhof in Hannover und ein Sturmtief, das sich langsam aber sicher in Richtung Osten verabschiedet: "Zeynep" hat Niedersachsen in der Nacht ordentlich durchgepustet. Allein im Landkreis Aurich musste die Feuerwehr zu 520 Einsätzen ausrücken - meist waren Bäume umgeweht worden. Das machte sich auch im Bahnverkehr bemerkbar, der seit gestern Abend landesweit zum Erliegen gekommen ist. Die Folge: Hunderte Reisende mussten eine Zwangspause inklusive Übernachtung in einem Sonderzug am Hauptbahnhof Hannover einlegen (Bild). In Nordholz an der Wurster Nordseeküste kam ein Mann ums Leben. Er stürzte bei Reparaturarbeiten von einem Dach. Mehrere Autofahrer wurden schwer verletzt, unter anderem in Goslar und in Garrel. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes, der die Warnstufe für Niedersachsen von "Unwetter" auf "markantes Wetter" senkte, verabschiedet sich "Zeynep" nach und nach in Richtung Osten. Es bleibt zwar stürmisch, aber die Stärke der vergangenen Nacht erreichen die Böen nicht mehr. Der Zugverkehr soll im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden, derzeit laufen Erkundungsfahrten und Aufräumarbeiten.

Verwüstete Wohnzimmer und überflutete Hafenbecken - Sturmbilder aus dem Land

Baum stürzt auf Auto - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Garrel (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden, als im Sturm ein Baum auf seinen Wagen fiel. Am frühen Sonnabendmorgen sei der Baum umgefallen und auf die Straße gestürzt - und auf den Wagen des 53-Jährigen, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde massiv beschädigt. Insgesamt gab es in dem Landkreis 18 Verkehrsunfälle wegen des Sturms, außerdem in der Nacht zahlreiche weitere Einsätze wie Hilfeleistungen. Mehrere Straßen wurden wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Die Bilder des Sturms: "Zeynep" in Niedersachsen

VIDEO: Der Video-Überblick: Orkantief "Zeynep" wütet in Niedersachsen (1 Min)

Salzgitter fast verschont

Kaum zu glauben, aber mancherorts in Niedersachsen ging es gestern Nacht offenbar auch ruhiger zu. Eine Meldung der Polizei Salzgitter: "Der Sturm 'Zeynep' führte nur zu wenigen polizeilichen Einsätzen in Salzgitter. In der Swindonstrasse in Salzgitter-Lebenstedt stürzte am Abend ein Baum auf ein parkendes Fahrzeug. Es wurden keine Personen verletzt."

Gegen Mitternacht ließ der Sturm eine ausgewachsene Buche auf ein etwa 90 Jahre altes Haus in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) krachen. Das Haus wurde dabei stark beschädigt, Fenster wurden herausgerissen und ein fast 20 Zentimeter dicker Ast ragt ins Wohnzimmer. Glück im Unglück: Der Baum verfehlte die schlafenden Bewohner offenbar nur um wenige Meter - dafür sah es im Wohnzimmer aus, als hätte die sprichwörtliche Bombe eingeschlagen.

"Zeynep" wandert weiter nach Russland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet eine Abnahme des Windes an der Nordsee. Das Orkantief "Zeynep" habe die Ostsee erreicht und ziehe dann unter Abschwächung weiter in Richtung Russland, sagte eine Sprecherin des DWD am Sonnabendmorgen. Der Wetterdienst warnte allerdings, dass es zunächst unbeständig und stürmisch bleiben wird. Eine Qualität wie das Orkantief hätte der Sturm aber nicht mehr. An der Küste werde es am Sonnabend in Böen stürmisch bleiben, in Südniedersachsen werden in der Nacht zum Sonntag starke bis stürmische Böen erwartet.

Hunderte Reisende sind am Freitagabend am Hauptbahnhof in Hannover gestrandet. Sie mussten auch die Nacht dort ausharren. Die Bahn stellte einen Aufenthaltszug mit Essen und Trinken zur Verfügung, Die Lage am Bahnhof ist nach NDR Informationen geordnet - allerdings hat es auch Reisende getroffen, die dort schon seit Donnerstagabend auf die Weiterreise warten. Mittlerweile laufen nach Angaben von DB Regio Niedersachsen die ersten Erkundungsfahrten im niedersächsischen Schienennetz. In den nächsten drei Stunden findet nach aktuellem Stand kein Zugverkehr statt - auch Aufräumarbeiten liefen noch. Auch die NordWestBahn weicht derzeit noch auf einen Schienenersatzverkehr aus.

Deiche halten stand - Schlepper im Einsatz

Zwischendurch auch mal eine gute Nachricht: Die Deiche an der niedersächsischen Nordseeküste haben nach NDR Informationen alle gehalten. Zwar sind viele Häfen von Emden bis Cuxhaven überflutet, doch von größeren Schäden ist bislang nichts bekannt. In Wilhelmshaven und Emden haben Schlepper die großen Schiffe gegen die Kaimauern gedrückt, weil die Seile wohl nicht gehalten und die Schiffe sich möglicherweise losgerissen hätten.

Wegen des Sturmtiefs mussten die Feuerwehren zu mehr als 520 Einsätzen im Landkreis Aurich ausrücken, teilte die Feuerwehr mit. Das sei eine "sicherlich historische Zahl". Umstürzende Bäume hätten die Oberleitung der Bahn in Norden erheblich beschädigt, ebenso Überland-Telefonleitungen. Dächer mussten gesichert werden, Teile von Garten- und Blockhäusern und mehrere Trampoline wurden von den Straßen geräumt. Die Feuerwehr beklagte zudem "Einsatzstellentouristik" - trotz der Warnung an die Bevölkerung, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten.

"Alte Weser": Sturm erreicht 152 Kilometer pro Stunde

In der Wesermündung am Leuchtturm "Alte Weser" wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Spitzenwert dort liegt sogar bei 180 Kilometern pro Stunde - gemessen am 15. November 2001.

DWD warnt vor "markantem Wetter"

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnung um 6.16 Uhr für Niedersachsen heruntergestuft. Jetzt gilt eine "Warnung vor markantem Wetter", die zweite von insgesamt vier Warnstufen. Hier die aktuelle Vorhersage für heute: Der Wind weht anfangs frisch bis stark mit Sturmböen auf den Nordseeinseln und im Oberharz auch orkanartigen Böen aus West. Bis zum Abend weitere stürmische Böen im Binnenland und Sturmböen an der See und im Oberharz.

Links Die aktuellen Unwetterwarnungen

Böen von 154 Kilometern pro Stunde auf dem Brocken

Auch die Feuerwehren im Harz hatten gut zu tun in der Nacht: 150 Einsatzkräfte waren allein im Landkreis Goslar auf den Beinen. Auf dem Brocken wurden Windgeschwindigkeiten von 154 Kilometern pro Stunde gemessen.

Auch in der Region Hannover gingen die Notrufe im Minutentakt ein. Rund 450 Einsätze wurden bereits um kurz nach Mitternacht abgearbeitet. Die Feuerwehr musste zeitweise zu 160 Einsätzen gleichzeitig ausrücken. Erst gegen 2.30 Uhr wurde es etwas ruhiger. Am Hauptbahnhof sind hunderte Reisende in Hannover gestrandet.

Dauereinsatz für Feuerwehr: Fast 500 Einsätze an der Küste

An der Küste im Bereich Aurich und Leer hat die Feuerwehr bis drei Uhr insgesamt fast 500 Einsätze gezählt. "Wir haben mit viel Arbeit gerechnet, aber nicht mit so vielen Einsätzen", so der Sprecher. Erst ab 3 Uhr sei es nach Angaben eines Sprechers der Polizei merkbar ruhiger geworden.

Guten Morgen - es braust immer noch!

Die Straßen sind übersät mit umgekippten Verkehrsschildern, abgebrochenen Ästen und teilweise sogar Fahrrädern. Bleiben Sie lieber noch zu Hause, wenn es irgend geht. Wir bündeln alle Informationen zum Sturm hier in unserem Liveticker. Auf geht's!

Wir verabschieden uns - bleiben Sie informiert

Wir beenden nun unseren Live-Ticker. Aktuelle Informationen zum Orkan "Zeynep" und der Lage finden Sie auf NDR.de. Wir sind an dieser Stelle wieder ab 6 Uhr für Sie da.

Weitere Informationen "Zeynep": Orkan richtet starke Schäden im Norden an Bäume stürzten auf Häuser und Autos. Drei Menschen starben in Deutschland. Noch immer gibt es massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. mehr

Dauereinsatz in Niedersachsen: Eine lange Nacht für Einsatzkräfte

Der Regen peitscht über dunkle Straßen, kaum jemand ist bei diesem unwirtlichen Wetter noch draußen. Während sich die Niedersachsen in ihre Wohnungen und Häuser zurückgezogen haben, sind Polizei, Feuerwehr und andere Helferinnen und Helfer unterwegs.

VIDEO: Der Video-Überblick: Orkantief "Zeynep" wütet in Niedersachsen (1 Min)

Mehr als 100 Einsätze im Landkreis Hameln-Pyrmont

Im Landkreis Hameln-Pyrmont hat es 109 Einsätze gegeben. Im Vergleich zum Sturm "Friederike" ist das aber eher gering - damals hatte es zwischen 500 und 600 Einsätze gegeben. Bäume auf Straßen, Bäume auf Häusern in Emmerthal und Hameln sowie ein Baum auf der Oberleitung der Bahn zwischen Emmerthal und Pyrmont. Verletzt wurde niemand.

Emssperrwerk in Gandersum geschlossen

Mittlerweile ist auch das große Emssperrwerk bei Gandersum dicht gemacht worden.

Mann stürzt von Dach und stirbt in Gemeinde Wurster Nordseeküste

Am Abend ist ein Mann in der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven gestorben. Er soll offenbar auf ein Dach geklettert und abgestürzt sein. Angaben der Feuerwehr zufolge war es wohl sein eigenes Haus, an dem sich Dachpfannen gelöst hatten, berichtet "buten un binnen".

Sturm drückt Wasser auf Fähranleger in Norddeich-Mole

Dort ruht der Fährverkehr bereits seit Stunden. Donnerstag, als "Ylenia" übers Land fegte, verließt kein Schiff den Hafen Richtung Juist oder Norderney.

Ostfriesische Inseln: Deichtore geschlossen

Wegen der zu erwartenden Sturmflut sind auf den Ostfriesischen Inseln letzte Deichtore geschlossen worden. Da "Zeynep" die Nordsee besonders in die Flussmündungen drücken könnte, wurden dort nach Angaben der Verantwortlichen Sperrwerke geschlossen.

Zwei weitere Aufenthaltszüge in Hannover

"Wir erwarten noch zwei Züge aus dem Süden, von hier geht nichts mehr weiter", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit Blick auf die Lage am Hauptbahnhof Hannover. Je nach Verlauf des Orkantiefs werde man am Morgen gegen 6 Uhr die Passagiere informieren, welche Reisemöglichkeiten es gebe. Derzeit harren Hunderte Personen am Hauptbahnhof aus.

Eiche stürzt in Haus in Aurich - unbewohnbar

Die Feuerwehr in Aurich verzeichnet bis jetzt mehr als 210 Einsätze. Im Landkreis Leer gab es weit mehr als 100 Einsätze. Bäume seien auf Häuser gestürzt, erklärten die Helfer. Eine Eiche krachte in Aurich in ein Haus, es sei unbewohnbar, so die Feuerwehr weiter. Carports und Dächer mussten von den Einsatzkräften gesichert werden, sie drohten abzuwehen. Beim Technischen Hilfswerk (THW) in der Region im Nordwesten Niedersachsens herrscht Voralarm.

Mit Motorsägen gegen entwurzelte Bäume

Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen, Stromausfälle: "Zeynep" hält die Niedersachsen in Atem. Eindrücke aus dem Land.

Knapp 350 Feuerwehr-Kräfte im Einsatz in Hannover

Erst "Ylenia", jetzt "Zeynep": Die Rettungskräfte hatten kaum Zeit zum Verschnaufen. Die Feuerwehr Hannover hat an diesem Abend zwischenzeitlich Vollalarm für ihre Freiwilligen Feuerwehren ausgelöst. Die Helfer sind mit 345 Kräften im Einsatz. Für viele bedeutet das: die Sicherung von umgekippten Bäumen.

Feuerwehren rücken aus im Minutentakt

Einsatz an einer der großen Ausfallstraßen der Landeshauptstadt: Die Feuerwehr Laatzen sperrt die Hildesheimer Straße für den Verkehr.

Stromausfälle im Landkreis Gifhorn

In einigen Orten im Landkreis Gifhorn ist zeitweise der Strom ausgefallen - unter anderem in Meinersen und Groß Schwülper. Grund seien Bäume, die auf die Stromleitungen gekippt seien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Gifhorn. In anderen Orten waren auch die Telefonleitungen betroffen. Die Feuerwehr arbeite daran, die Leitungen wieder freizuräumen. In einigen Orten läuft der Strom bereits wieder.

Niedersachsens Drehkreuz wird Schlafplatz für eine Nacht

Für zahlreiche Menschen ist der Hauptbahnhof in Hannover erst einmal Endstation. Die gestrandeten Personen werden vor Ort versorgt. Ruhe können sie in Wagen der Deutschen Bahn finden. Ein Eindruck aus der Vorhalle.

VIDEO: Hannover: Stillstand am Hauptbahnhof (3 Min)

Parks und Außenanlagen bleiben in Hannover am Wochenende dicht

Für alle, die nach der Sturm-Nacht am Wochenende durch die Herrenhäuser Gärten spazieren wollen: Das ist nicht möglich. In Hannover bleiben Parks und Außenanlagen geschlossen. Das betrifft laut der Stadt auch den Stadtpark, den Tiergarten sowie die städtischen Friedhöfe. Es sei nicht möglich, die eventuellen Schäden am Wochenende zu begutachten und zu beseitigen. Ob die Anlagen am Montag öffnen können, hängt demnach von der Sicherheit ab.

Cuxhaven erwartet Hochwasser bis zu 3 Metern

Die Stadt und Rettungskräfte haben am Nachmittag Vorkehrungen getroffen, um das Wasser aufzuhalten, sollte es zu Überflutungen kommen.

VIDEO: Cuxhaven stellt sich auf Hochwasser von 2,5 bis 3 Metern ein (3 Min)

Holzminden: Landrat spricht Bevölkerungswarnung aus

Landrat Michael Schünemann (parteilos) bittet alle Personen, die sich im Freien aufhalten, schnellstmöglich Schutz zu suchen. Wegen der aktuellen Sturmlage sei ein Aufenthalt im Freien zu gefährlich. Arbeitgeber sollen Beschäftigte jetzt nicht zur Arbeit beordern.

Hochwassergefahr: Bremen evakuiert Gebiet an der Weser

Die Polizei hat in Bremen ein Parzellengebiet an der Weser wegen des erwarteten Hochwassers evakuiert. Betroffen sind den Angaben zufolge die Bereiche Pauliner Marsch, Stadtwerder und Rablinghauser Deich. Es sei Jahre her, dass die Einsatzkräfte diese Maßnahme ergreifen mussten, so die Beamten. Die Feuerwehr hat zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Anlaufstelle in der Schule "Am Leibnizplatz" eingerichtet.

Ein Blick zurück: Die stärksten Windböen

Während es draußen extrem ungemütlich und auch gefährlich ist, gibt es an dieser Stelle Wissen für den Abend auf dem Sofa.

Aurich: Baukran drohte auf Häuser zu stürzen

In Aurich sind am Abend zwei Einfamilienhäuser evakuiert worden, weil ein Baukran umzukippen drohte. Der Kran drehte und neigte sich erheblich, so ein Feuerwehrsprecher. Die Baufirma musste hinzugezogen werden.

Niedersachsens Rettungskräfte sind im Dauereinsatz

Wie hier in Herzlake im Emsland.

Wie schnell weht eigentlich ein Orkan?

Sollte beim Abendbrot die eine oder andere Frage rund um Sturm-Stärken aufkommen: Wir helfen gern!

Stromausfall in Schulenberg im Harz

Die Gemeinde Schulenberg (Landkreis Goslar) im Oberharz hat keinen Strom - es sind Bäume auf eine Stromleitung gestürzt. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr Goslar mit. Der Energieversorger versuche derzeit, das Dorf mithilfe einer Notstromanlage zu versorgen. Auch bei Vienenburg sei ein Strommast umgefallen. Zahlreiche Bundes- und Kreisstraßen sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt, unter anderem die B4. Bisher sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr sei zur Stunde mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

Wetter-Experte Schwanke: Entspannung erst in der zweiten Nachthälfte

Es werden stürmische Stunden in Niedersachsen. Erst in der zweiten Nachthälfte kommt die Entspannung - aber auch die kommt langsam, wie NDR Wetter-Experte Karsten Schwanke erklärt. Die heftige Lage - besonders an der Küste mit möglichen Geschwindigkeiten bis 160 Kilometern in der Stunde - wird noch bis nach Mitternacht anhalten.

VIDEO: Wetter-Experte Schwanke: "Müssen mit Lebensgefahr rechnen" (3 Min)

Bahn stellt in Hannover Zug für Übernachtung bereit

Seit 19 Uhr verlässt kein Zug mehr den Hauptbahnhof in Hannover. Vereinzelt kommen noch Züge aus dem Süden an, einige ICE fuhren mit verminderter Geschwindigkeit bis an ihr Ziel. Wer in der Landeshauptstadt gestrandet ist, den versorgen Johanniter mit Decken und Suppe. Die Bahn hat bereits einen Zug für Übernachtungen bereitgestellt. Dort passen 900 Menschen rein, ein zweiter Zug soll noch folgen.

A27, B6 und B4: Umgestürzte Bäume legen Verkehr lahm

Vielerorts blockieren mittlerweile umgestürzte Bäume den Verkehr auf den Straßen - unter anderem auf der A27 zwischen Hagen und Uthlede (Landkreis Cuxhaven) und auf der B6 zwischen Neustadt-Otternhagen und Neustadt-Bordenau in der Region Hannover sowie zwischen Schneerener Krug und Borstel und auf der B4 zwischen Breitenhees und Suderburg (Landkreis Uelzen).

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Güllelaster bei Westerstede von Windböe erfasst

Im Landkreis Ammerland ist ein 40-Tonner-Gülletransporter von einer Windböe erfasst worden und im Graben gelandet. Der voll beladene Lkw nahm nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag noch einige Bäume mit und kippte dann um. Der Fahrer verletzt ins Krankenhaus. Ein Teil der Gülle lief aus. Der größte Teil konnte in ein anderes Fahrzeug umgepumpt werden.

Borkum: Geschwindigkeit von 146 Kilometern pro Stunde gemessen

Sturm "Zeynep" ist angekommen - mit viel Regen und heftigen Böen: Auf Borkum wurde vor wenigen Minuten Wind mit mehr als 146 Kilometern in der Stunde gemessen, auf Spiekeroog 108 und auch im Binnenland rund um Osnabrück meldet der Wetterdienst bereits Böen mit mehr als 122 Kilometern pro Stunde. Und die Meteorologen rechnen damit, dass der Sturm ab 21 Uhr noch an Stärke gewinnt. In der zweiten Nachthälfte könnte sich die Lage wieder entspannen, so der DWD.

Flüge am Flughafen Hannover gestrichen

Am Flughafen Hannover sind am Abend die letzten beiden Flüge gestrichen worden. Nach dem bisherigen Stand sollen aber die Flüge in der Nacht ab 2 Uhr abheben - etwa nach Istanbul und Hurghada. Das werde dann aber entsprechend der aktuellen Lage entschieden, etwa ob es zu starke Seitenwinde gibt.

Hallendach in Groß Hehlen von Wind erfasst

Auch die Feuerwehr Celle musste zu den ersten wetterbedingten Einsätzen an diesem Abend ausrücken. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde in Groß Hehlen das Dach einer Halle vom Wind erfasst.

Bäume versperren Straßen im Harz

Ziemlich exponierte Lage: Der Harz wird derzeit ordentlich durchgeschüttelt. In St. Andreasberg räumen Einsatzkräfte einen Baum von einer Straße.

"Zeynep" bringt Lebensgefahr

"Das, was auf uns zukommt, ist nicht normal", sagt Wetter-Experte Karsten Schwanke. Es wird eine lange stürmische Nacht. Wo zieht "Zeynep" entlang? Welche Geschwindigkeiten werden erreicht?

VIDEO: Orkan "Zeynep": Lebensgefahr in Nordniedersachsen (2 Min)

Hannover: Feuerwehr fährt erste Einsätze

Die Feuerwehr Hannover ist in kurzer Zeit schon zu knapp 30 kleineren unwetterbedingten Einsätzen ausgerückt.

"Zeynep" trifft die Küste mit voller Wucht

"Zeynep" könnte ein "historischer Orkan" werden, damit rechnen zumindest Meteorologen. Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 160 Kilometern in der Stunde sind möglich. Besonders heftig trifft es den Experten nach die Nordseeküste. Der Orkan könnte der stärkste an der Küste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1890 werden. Die konkrete Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes lesen Sie hier.

Links Die aktuellen Unwetterwarnungen

Zwei Tote im Nachbarland Niederlande

In der Niederlande sind bereits mindestens zwei Menschen durch umstürzende Bäume ums Leben gekommen. "Zeynep" legte mit orkanartigen Böen das öffentliche Leben in großen Teilen des Landes lahm. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Lastwagen stürzten um. In Den Haag blies der Wind das Dach vom Fußballstadion.

VW in Emden setzt Produktion aus

Es wird ein stiller Abend im VW-Werk in Emden: Wegen "Zeynep" fallen die Spät- und die Nachtschicht aus. Die Beschäftigten wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Frühschicht morgen soll später starten.

Bahn-Betreiber metronom macht Strecken dicht

Der private Bahn-Betreiber metronom hat den Verkehr auf den Strecken Hannover - Uelzen - Hamburg, Göttingen - Hannover und Hamburg - Bremen ebenfalls eingestellt. Der Zugverkehr werde morgen frühestens ab 15 Uhr wieder aufgenommen, so das Unternehmen.

Besser nicht raus, wenn "Zeynep" wütet

Städte, Polizei und Feuerwehr warnen die Menschen in Niedersachsen davor, sich in den kommenden Stunden draußen aufzuhalten. "Passt also gut auf Euch auf und seid vorsichtig", sagt auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Netzwerk Twitter.

Anspruchsvolle Landung am Flughafen Hannover

Die Schieflage im Landeanflug mag nicht jeder: So langsam macht sich "Zeynep" auch in Hannover bemerkbar.

Bremerhaven: Acht Einsätze in den ersten 45 Minuten

In Bremerhaven hat um 17 Uhr der Stab für außergewöhnliche Ereignisse die Arbeit aufgenommen, um die Einsätze der Feuerwehr zu koordinieren. In den ersten 45 Minuten gab es bereits acht Einsätze. Nach Angaben der Einsatzkräfte handelte es sich dabei um Gegenstände, die drohten herabzustürzen, und um umgestürzte Bäume. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen die drohende Sturmflut in Wilhelmshaven

Auch in Wilhelmshaven bereiten sich die Einsatzkräfte vor. Sie schließen den Deichschart zum Helgolandkai.

B4 bei Torfhaus gesperrt

Im Harz ist die B4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus (Landkreis Goslar) wegen Sturmschäden gesperrt - voraussichtlich bis morgen früh 7 Uhr.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Erste Feuerwehreinsätze in Ostfriesland

Am Nachmittag sind auf Spiekeroog erste Böen mit 105 Kilometern pro Stunde gemessen worden, in Cuxhaven mit 107. In Ostfriesland ist die Feuerwehr bereits zu ersten Einsätzen ausgerückt. Über den Niederlanden wurden bereits Sturmböen mit 120 Kilometern pro Stunde gemessen, die sich nun Richtung Niedersachsen bewegen.

S-Bahnen in Hannover sollen bis 19 Uhr fahren

Während der Fernverkehr der Deutschen Bahn in Niedersachsen bereits ruht, wird versucht die S-Bahnen in der Region Hannover noch bis 19 Uhr fahren zu lassen. Das betrifft der Bahn zufolge folgende Linien:



S1 (Minden - Hannover Hbf - Haste)

S2 (Nienburg - Hannover - Haste)

S4 (Bennemühlen - Hannover Hbf)

S5 (Hannover Flughafen - Hameln -Paderborn)

S8 (Hannover Flughafen - Hannover Messe/Laatzen)

S21 (Hannover Hbf - Barsinghausen)

S51 (Seelze - Hameln)

Cuxhaven bereitet sich aufs Wasser vor

Niedersachsens Nordseeküste soll es laut Meteorologen besonders treffen. In Cuxhaven-Sahlenburg - dicht am Wasser - hat sich die Feuerwehr bereits am Nachmittag bereit gemacht. Hydraulische Tore, Sandsäcke und Bohlen sollen helfen, das Wasser zurückzuhalten.

VIDEO: Lücke im Deich von Cuxhaven - Sorge vor dem Orkantief (3 Min)