Zerteilter Wolf: Vereine wollen 15.000 Euro für Hinweise zahlen Stand: 15.07.2023 17:52 Uhr Noch ist unklar, wer einen Wolfskadaver und -kopf in den Mittellandkanal bei Sehnde (Region Hannover) geworfen hat. Zwei Vereine haben nun 15.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Sollten die Hinweise zu dem möglichen Täter führen, will der Freundeskreis freilebender Wölfe 10.000 Euro zahlen. Nach Angaben der Tierschützer hat der Verein Gesellschaft zum Schutz der Wölfe (GzSdW) die Summe zudem um weitere 5.000 Euro erhöht. "Die Gewaltspirale nimmt immer mehr zu", sagte Ralf Hentschel, Vorsitzender des Vereins Freundeskreis freilebender Wölfe.

Illegal getöteter Wolf - nicht der erste Fall in Niedersachsen

Der Tat in Sehnde sind Ende März und Anfang April bereits ähnliche Vorfälle im Landkreis Gifhorn vorangegangen. Unbekannte hatten unter anderem einen abgetrennten Wolfskopf vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde abgelegt. Der kopflose Kadaver eines weiteren Tieres war zuvor gefunden worden. Hentschel geht davon aus, dass es bei illegalen Abschüssen von Wölfen und anderen geschützten Tierarten eine hohe Dunkelziffer gibt.

NABU fordert "Stabsstelle für Artenschutzkriminalität"

Um solche Taten erfolgreich aufklären zu können, fordert der Freundeskreis den Aufbau einer "Stabsstelle für Artenschutzkriminalität". Wo eine solche Stelle angesiedelt werden sollte, ließ Hentschel offen. Auch der Naturschutzbund (NABU) hält mit Blick auf den erneuten Vorfall eine intensivere Strafverfolgung für nötig. Die Naturschützer schlagen die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft Umweltkriminalität vor. Der Wolf sei EU-rechtlich streng geschützt, aber offensichtlich fänden solche gesetzlichen Regelungen bei einzelnen Akteuren zunehmend weniger oder keine Beachtung, heißt es vom NABU.

Wolfskadaver im Mittellandkanal gefunden

Am vergangenen Wochenende hatten Spaziergänger einen Wolfskadaver in einem blauen Sack verpackt im Mittellandkanal gefunden. Der Körper wies laut Polizei Einschusslöcher auf. Ein Wolfsexperte hatte gegenüber den Beamten bestätigt, dass es sich um einen Wolf handele. Einen Tag später wurde ein zweiter Sack mit dem Kopf und dem Schwanz eines Wolfes gefunden. Möglicherweise handelt es sich um dasselbe Tier - das Institut für Zoo- und Wildtierforschung am Leibniz-Institut in Berlin untersucht den Kadaver derzeit. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zudem werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit den Funden im Landkreis Gifhorn gibt, sagte ein Polizeisprecher.

