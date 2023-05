Zerstückelte Frauenleiche in Bremerhaven: Heute Urteil erwartet Stand: 23.05.2023 07:56 Uhr Im Fall einer zerstückelten Frauenleiche in Bremerhaven will das Landgericht Bremen heute das Urteil verkünden. Der Ehemann der Toten soll für die Tat verantwortlich sein.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Sie wirft dem 47-jährigen Hafenarbeiter vor, seine 32-jährige Frau im Februar 2022 betäubt und dann erwürgt zu haben. Die Leiche soll er in der heimischen Garage in Bremerhaven zerteilt und in einem Koffer verpackt in einen Fluss geworfen haben.

Anklage: 47-Jähriger plante Tat vorab die Tat

Die Anklage ist überzeugt, dass das Tatmotiv eine bevorstehende Trennung war. Die Tat habe er vorbereitet und aus Heimtücke begangen. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger fordern, dass das Gericht eine besondere Schwere der Schuld feststellt. Das würde eine vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren nahezu unmöglich machen.

Mutter des Verdächtigen nahm Mord auf sich

Die Verteidiger plädieren auf Freispruch, weil die Indizien aus ihrer Sicht nicht ausreichen. Zwar hatte der Angeklagte zugegeben, den Koffer mit den Leichenteilen in einen Fluss geworfen zu haben. Allerdings habe nicht er seine Frau getötet, sondern seine Mutter. Vor Gericht nahm diese selbst die Tat auf sich. Die Anwälte des Angeklagten sehen deshalb nicht eindeutig geklärt, wer die Tat begangen hat. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Weitere Informationen Vermisste aus Bremerhaven tot - Ehemann in Haft Ekaterina B. war seit Anfang Februar verschwunden. Teile der Leiche wurden jetzt an der Weser in einem Koffer entdeckt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.05.2023 | 08:30 Uhr